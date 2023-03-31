Навіщо голові МОК Баху росіяни на Олімпіаді-2024 — розбираємося у скандалі

Томас Бах зробить усе для того, щоб росіяни поїхали на Олімпіаду до Парижа

Цього тижня відбулося засідання виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Воно запам'яталося скандальною заявою голови організації Томаса Баха щодо участі російських та білоруських спортсменів в Олімпіаді-2024.

Президент МОК вирішив піти проти всього цивілізованого світу, хоч навіть у Німеччині пишуть, що російські рублі гріють йому душу. Розбираємось у деталях скандалу у спеціальному матеріалі Новини.LIVE.

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Одразу після засідання виконкому МОК Томас Бах провів пресконференцію. Він спробував змінити тему з допуску росіян на Олімпіаду і поговорити з журналістами про підготовку Парижа до Ігор та антидопінгову програму. Але пресу цікавили подробиці скандальних рекомендацій глави МОК.

Розуміючи, що відступати йому немає куди, Бах дедалі більше розпалювався під час спілкування з журналістами. Він зазначив, що було вивчено "негативні рекомендації від деяких європейських урядів". Цю тему президент МОК смакував досить довго.

Впертість та скандальні заяви Томаса Баха

Суть довгої дискусії зводиться до невиразної загрози на адресу тих самих "урядів". Здавалося, ще трохи, і Бах заговорить про "НАТО у російських кордонів". Знайомі наративи, чи не так? Головний аргумент номенклатурного чиновника полягає в тезі "олімпійський спорт уже ніколи не буде таким, як раніше, після втручання політиків". Не обійшлося і без звичної маніпуляції "спорт поза політикою", "ви мовчите про спортсменів на інших війнах".

Ніхто не сумнівався, що Бах до останнього відстоюватиме інтереси Кремля. Чиновник обіймає посаду голови МОК уже десять років, і весь цей час його нещадно критикують. Це стосується й рідної для Томаса Баха Німеччини. Видання Bild називає його "путінським пуделем", а Die Zeit пише про "руку чиновника в кишені у росіян", корупційні скандали та русофілію Баха.

Нещодавні гріхи МОК

Для ясності картини нагадаємо, що МОК припустився на Олімпіаду-2016 російських спортсменів на тлі масштабного допінгового скандалу. Причому не було прийнято майже жодних санкцій — кілька людей було дискваліфіковано, решта виступала під своїм прапором та під звуки російського гімну.

І навіть військові дії в Україні не зупинили Баха. Він бадьоро і без доказів стверджував "комісії спортсменів з Азії та Африки вітали наші рекомендації та заявили, що готові дозволити виступати спортсменам з російськими та білоруськими паспортами під своїми прапорами та з гімнами".

Наприкінці пролунала фраза про "об'єднання світу заради миру", на що у відповідь у залі почувся приглушений сміх. Було дивно почути подібне від людини, дії якої роз'єднали та дискредитували олімпійський рух.

Коли буде ухвалено рішення щодо росіян?

І все ж таки оголосити про допуск росіян до Олімпіади-2024 у Баха не вистачило мужності. Він заявив, що рішення буде прийнято та оголошено за рік до турніру. Тобто 26 липня 2023 року.

Можна не сумніватися в тому, що Томас Бах відстоюватиме російські інтереси до кінця, адже він просто не має іншого вибору. Важливо називати речі своїми іменами: підміну понять — брехнею, а шахрая — корупціонером.

І дуже багато залежить від української дипломатії. Спортивна спільнота країни не мовчить, а ось НОК робить явно замало для відстоювання інтересів своєї країни. Це особливо помітно на тлі зусиль партнерів та друзів України — Польщі, країн Прибалтики та інших. Чи розуміють у НОК, що перемога кишенькової кремлівської організації стане поразкою усієї України?

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