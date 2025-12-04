Україна покарає Ліскун за перехід у російське громадянство

Матвій Бідний під час виступу. Фото: УНІАН

Українську спортивну спільноту сколихнула новина про те, що віцечемпіонка світу зі стрибків у воду Софія Ліскун змінила українське громадянство на російське. Спортсменка, яка ще влітку виступала за збірну України, пояснила своє рішення "проблемами з тренерами", проте в Києві вважають історію куди складнішою.

Матвій Бідний зазначив, що жодних попереджень про наміри Ліскун не було, повідомляє "Чемпіон".

Реклама

Читайте також:

Софія Ліскун брала відпустки власним коштом, посилалася на особисті обставини та перебувала за кордоном. Уже пізніше стало відомо, що спортсменка покинула Польщу та виїхала в окупований Луганськ — а в публічний простір історія потрапила, як стверджує міністр, "у відредагованому вигляді".

Софія Ліскун під час виступу. Фото: УНІАН

Чому Україна вважає цей перехід спланованою операцією

За словами міністра, в основі рішення Ліскун могли лежати не тільки особисті мотиви. Він заявив, що на спортсменку тривалий час впливали російські тренери та пропагандистське середовище, а саме відео з її поясненнями має постановочний вигляд і спрямоване на дискредитацію України.

Софія Ліскун у формі збірної України. Фото: УНІАН

Бідний наголосив, що ситуація викриває системну роботу Росії з когнітивного впливу на українську молодь та необхідність посилення національної та громадянської ідентичності.

"Це повністю спланована зйомка, і це видно по кожному кадру. Ми діятимемо в правовому полі й вимагатимемо повної дискваліфікації Ліскун. Я впевнений, що на цьому вона завершила свою спортивну кар'єру. Ми не дозволимо використовувати українських спортсменів для чужих пропагандистських сценаріїв. Держава зобов'язана захистити свій спорт від подібних інформаційних атак", — заявив Матвій Бідний.

Нагадаємо, раніше Артем Мілевський розповів про те, чому його досі не мобілізували до армії.

Українська біатлоністка Юлія Джима знову зробить паузу в кар'єрі через проблеми зі здоров'ям.