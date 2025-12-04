Україна покарає Ліскун за перехід у російське громадянство

Бідний заявив про втручання спецслужб у справу Софії Ліскун
Українську спортивну спільноту сколихнула новина про те, що віцечемпіонка світу зі стрибків у воду Софія Ліскун змінила українське громадянство на російське. Спортсменка, яка ще влітку виступала за збірну України, пояснила своє рішення "проблемами з тренерами", проте в Києві вважають історію куди складнішою.
Матвій Бідний зазначив, що жодних попереджень про наміри Ліскун не було, повідомляє "Чемпіон".
Софія Ліскун брала відпустки власним коштом, посилалася на особисті обставини та перебувала за кордоном. Уже пізніше стало відомо, що спортсменка покинула Польщу та виїхала в окупований Луганськ — а в публічний простір історія потрапила, як стверджує міністр, "у відредагованому вигляді".
Чому Україна вважає цей перехід спланованою операцією
За словами міністра, в основі рішення Ліскун могли лежати не тільки особисті мотиви. Він заявив, що на спортсменку тривалий час впливали російські тренери та пропагандистське середовище, а саме відео з її поясненнями має постановочний вигляд і спрямоване на дискредитацію України.
Бідний наголосив, що ситуація викриває системну роботу Росії з когнітивного впливу на українську молодь та необхідність посилення національної та громадянської ідентичності.
"Це повністю спланована зйомка, і це видно по кожному кадру. Ми діятимемо в правовому полі й вимагатимемо повної дискваліфікації Ліскун. Я впевнений, що на цьому вона завершила свою спортивну кар'єру. Ми не дозволимо використовувати українських спортсменів для чужих пропагандистських сценаріїв. Держава зобов'язана захистити свій спорт від подібних інформаційних атак", — заявив Матвій Бідний.
Нагадаємо, раніше Артем Мілевський розповів про те, чому його досі не мобілізували до армії.
Українська біатлоністка Юлія Джима знову зробить паузу в кар'єрі через проблеми зі здоров'ям.
Читайте Новини.LIVE!