Украина накажет Лискун за переход в российское гражданство

Матвей Бидный во время выступления. Фото: УНИАН

Украинское спортивное сообщество всколыхнула новость о том, что вице-чемпионка мира по прыжкам в воду София Лискун сменила украинское гражданство на российское. Спортсменка, еще летом выступавшая за сборную Украины, объяснила свое решение "проблемами с тренерами", однако в Киеве считают историю куда более сложной.

Матвей Бидный отметил, что никаких предупреждений о намерениях Лискун не было, сообщает "Чемпион".

Реклама

Читайте также:

София Лискун брала отпуска за свой счет, ссылалась на личные обстоятельства и находилась за границей. Уже позже стало известно, что спортсменка покинула Польшу и выехала в оккупированный Луганск — а в публичное пространство история попала, как утверждает министр, "в отредактированном виде".

София Лискун во время выступления. Фото: УНИАН

Почему Украина считает этот переход спланированной операцией

По словам министра, в основе решения Лискун могли лежать не только личные мотивы. Он заявил, что на спортсменку длительное время влияли российские тренеры и пропагандистская среда, а само видео с ее объяснениями выглядит постановочно и направлено на дискредитацию Украины.

София Лискун в форме сборной Украины. Фото: УНИАН

Бидный подчеркнул, что ситуация вскрывает системную работу России по когнитивному воздействию на украинскую молодежь и необходимость усиления национальной и гражданской идентичности.

"Это полностью спланированная съемка, и это видно по каждому кадру. Мы будем действовать в правовом поле и требовать полной дисквалификации Лискун. Я уверен, что на этом она завершила свою спортивную карьеру. Мы не позволим использовать украинских спортсменов для чужих пропагандистских сценариев. Государство обязано защитить свой спорт от подобных информационных атак", — заявил Матвей Бидный.

Напомним, ранее Артем Милевский рассказал о том, почему его до сих пор не мобилизовали в армию.

Украинская биатлонистка Юлия Джима снова сделает паузу в карьере из-за проблем со здоровьем.