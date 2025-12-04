Видео
Україна
Скандал с изменением гражданства Лискун — Гутцайт не сдержался

ru
Дата публикации 4 декабря 2025 10:01
Гутцайт назвал предательством переход Лискун в гражданство РФ
Вадим Гутцайт во время выступления. Фото: УНИАН

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт эмоционально отреагировал на решение украинской прыгуньи в воду Софии Лискун принять российское гражданство. Новость о переходе спортсменки он узнал утром и был "неприятно поражен" не только фактом решения, но и его символичностью на фоне войны.

Гутцайт подчеркнул, что Лискун долгие годы была частью украинской команды, сообщает "Чемпион".

София Лискун переехала из Луганска в Киев в 2014 году, получала государственную поддержку и регулярно выступала под сине-желтым флагом. Он отметил, что за спортсменкой стояли Министерство спорта, федерация и столица, и решение сменить гражданство после стольких лет вызывает у него полное непонимание. 

София Лискун
София Лискун во время турнира. Фото: УНИАН

Почему решение Лискун вызывает вопросы

Президент НОК отметил, что судьба дальнейших выступлений Лискун под российским флагом будет зависеть от правил международных федераций. И не факт, что она сможет попасть в состав сборной новой страны. Кроме того, решение вызывает вопросы морального характера, учитывая обстоятельства, в которых оно было принято.

"Это просто предательство, у меня не укладывается в голове, зачем это делать сейчас. Я помню, сколько ей помогали государство и федерация, она всегда ходила с нашим флагом. Нужно выяснить, что или кто повлиял на ее решение, потому что словами это объяснить трудно", — заявил Гутцайт. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
