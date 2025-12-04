Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Скандал зі зміною громадянства Ліскун — Гутцайт не стримав емоцій

Скандал зі зміною громадянства Ліскун — Гутцайт не стримав емоцій

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 10:01
Гутцайт назвав зрадою перехід Ліскун у громадянство РФ
Вадим Гутцайт під час виступу. Фото: УНІАН

Президент НОК України Вадим Гутцайт емоційно відреагував на рішення української стрибунки у воду Софії Ліскун прийняти російське громадянство. Новину про перехід спортсменки він дізнався вранці та був "неприємно вражений" не тільки фактом рішення, а і його символічністю на тлі війни.

Гутцайт підкреслив, що Ліскун довгі роки була частиною української команди, повідомляє "Чемпіон".

Реклама
Читайте також:

Софія Ліскун переїхала з Луганська до Києва 2014 року, отримувала державну підтримку і регулярно виступала під синьо-жовтим прапором. Він зазначив, що за спортсменкою стояли Міністерство спорту, федерація та столиця, і рішення змінити громадянство після стількох років викликає у нього повне нерозуміння.

София Лискун
Софія Ліскун під час турніру. Фото: УНІАН

Чому рішення Ліскун викликає питання

Президент НОК зазначив, що доля подальших виступів Ліскун під російським прапором залежатиме від правил міжнародних федерацій. І не факт, що вона зможе потрапити до складу збірної нової країни. Окрім того, рішення викликає питання морального характеру з огляду на обставини, за яких воно було ухвалене.

"Це просто зрада, у мене не вкладається в голові, навіщо це робити зараз. Я пам'ятаю, скільки їй допомагали держава і федерація, вона завжди ходила з нашим прапором. Потрібно з'ясувати, що або хто вплинув на її рішення, тому що словами це пояснити важко", — заявив Гутцайт.

Нагадаємо, титулована українська біатлоністка Юлія Джима не зможе виступати щонайменше до кінця року.

Ексфорвард київського "Динамо" Артем Мілевський прокоментував відсутність броні від мобілізації.

Вадим Гутцайт спорт плавання НОК Софія Лискун
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації