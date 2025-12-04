Гутцайт назвав зрадою перехід Ліскун у громадянство РФ

Вадим Гутцайт під час виступу. Фото: УНІАН

Президент НОК України Вадим Гутцайт емоційно відреагував на рішення української стрибунки у воду Софії Ліскун прийняти російське громадянство. Новину про перехід спортсменки він дізнався вранці та був "неприємно вражений" не тільки фактом рішення, а і його символічністю на тлі війни.

Гутцайт підкреслив, що Ліскун довгі роки була частиною української команди, повідомляє "Чемпіон".

Софія Ліскун переїхала з Луганська до Києва 2014 року, отримувала державну підтримку і регулярно виступала під синьо-жовтим прапором. Він зазначив, що за спортсменкою стояли Міністерство спорту, федерація та столиця, і рішення змінити громадянство після стількох років викликає у нього повне нерозуміння.

Софія Ліскун під час турніру. Фото: УНІАН

Чому рішення Ліскун викликає питання

Президент НОК зазначив, що доля подальших виступів Ліскун під російським прапором залежатиме від правил міжнародних федерацій. І не факт, що вона зможе потрапити до складу збірної нової країни. Окрім того, рішення викликає питання морального характеру з огляду на обставини, за яких воно було ухвалене.

"Це просто зрада, у мене не вкладається в голові, навіщо це робити зараз. Я пам'ятаю, скільки їй допомагали держава і федерація, вона завжди ходила з нашим прапором. Потрібно з'ясувати, що або хто вплинув на її рішення, тому що словами це пояснити важко", — заявив Гутцайт.

