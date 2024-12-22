Реванш Усик — Ф’юрі 2: бій за титули чемпіона світу стартував

Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters

У ці хвилини розпочався довгоочікуваний реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі. Цей бій проходить у Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

В Ер-Ріяді прозвучав гонг на перший раунд, повідомив портал Новини.LIVE.

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Обидва боксери підійшли до поєдинку з великою вагою. У Усика 102 кг, які стали найбільшими у його кар’єрі. Ф’юрі, який перед першим поєдинком скинув вагу до 118 кг, у реванші важитиме 127 кг.

На кону будуть титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO, IBO та The Ring у надважкій вазі, які належать українцю.

Перший бій між цими боксерами відбувся 19 травня й завершився перемогою Усика роздільним рішенням суддів. Відтоді обидва спортсмени активно готувалися до реваншу, який має відповісти на питання, які виникли після першого бою.

Цікаво, що перед реваншем Усику заборонили мати в ринзі хрест. В першому бою Олександр перевернув хід бою, коли поцілував свого хреста. У британця бояться, що на ньому були певні речовини, які активізували українця.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе пряму текстову онлайн трансляцію поєдинку Усик-Ф'юрі 2.

Одеський надважковаговик Андрій Новицький на шоу в Ер-Ріяді отримав чергову перемогу.

Також на турнірі друг Усика, українець Даніель Лапін впевнено виграв у раніше непереможеного француза.