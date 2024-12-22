Реванш Усик — Фьюри 2: бой за титулы чемпиона мира стартовал

Александр Усик — Тайсон Фьюри. Фото: Reuters

В эти минуты начался долгожданный реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Это сражение проходит в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

В Эр-Рияде прозвучал гонг на первый раунд, сообщил портал Новини.LIVE.

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Бой Усик — Фьюри 2

Оба боксера подошли к поединку с большим, как для себя, весом. У Усика 102 кг, которые стали самыми большими в его карьере. Фьюри, который перед первым поединком сбросил вес до 118 кг, в реванше весит 127 кг.

На кону будут титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO, IBO и The Ring в тяжелом весе, принадлежащие украинцу.

Первое сражение между этими боксерами состоялось 19 мая и завершилось победой Усика раздельным решением судей. С тех пор оба спортсмена активно готовились к реваншу, который должен ответить на возникшие после первого боя вопросы.

Интересно, что перед реваншем Усику запретили иметь в ринге крест. В первом бою Александр перевернул ход сражения, когда поцеловал свой крест. У британца боятся, что на нем были определенные вещества, активизировавшие украинца.

Напомним, портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую онлайн трансляцию поединка Усик-Фьюри 2.

Одесский сeпертяжеловес Андрей Новицкий на шоу в Эр-Рияде одержал очередную победу.

Также на турнире друг Усика украинец Даниэль Лапин уверенно выиграл у ранее непобежденного француза.