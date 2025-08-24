Відео
Головна Спорт Білодід розповіла, чому не виступає в дзюдо і коли повернеться

Білодід розповіла, чому не виступає в дзюдо і коли повернеться

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 10:48
Білодід пояснила, чому не виступає після Олімпіади-2024 в Парижі
Дар'я Білодід. Фото: "Металіст 1925"

Олімпійська призерка Токіо-2020 Дар'я Білодід після провалу на Олімпіаді-2024 в Парижі досі не повернулася до виступів в дзюдо. Склалося враження, що вона вже завершила кар'єру.

Білодід у коментарі "Трибуні" розповіла, чи ще повернеться в дзюдо.

Читайте також:

Білодід має проблеми з мотивацією

Білодід заявила, що дзюдо для неї досі не закрите, хоча після Олімпійських ігор вона ще не виступала на великих турнірах.

За словами Дар'ї, у неї немає мотивації виступати на другорядних турнірах і вона наразі готова змагатися лише на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх.

Оскільки в 2025 році чемпіонат світу збірна пропукає через через політичну позицію України щодо допуску росіян, тому й пауза затримується.

Білодід підкреслила, що підтримує форму, тренуючись регулярно, але має час і для інших занять, зокрема для гри у футбол.

На запитання про участь у наступних Олімпійських іграх, які відбудуться за три роки, спортсменка відповіла обережно.

"Побачимо, подивимося. В принципі, так", — сказала Білодід.

Нагадаємо, раніше представниця українського веслування Людмила Лузан показала, що у сукні виглядає романтично.

Раніше Білодід разом з Олександром Усиком, Андрієм Шевченком та іншими зірками зіграла у футбольному матчі.

футбол Дар'я Білодід Дзюдо ФК Металіст 1925 Збірна України з дзюдо
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
