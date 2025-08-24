Видео
Белодед рассказала, почему не выступает в дзюдо и когда вернется

Белодед рассказала, почему не выступает в дзюдо и когда вернется

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 10:48
Белодед объяснила, почему не выступает после Олимпиады-2024 в Париже
Дарья Белодед. Фото: "Металлист 1925"

Олимпийская призерка Токио-2020 Дарья Белодед после провала на Олимпиаде-2024 в Париже до сих пор не вернулась к выступлениям в дзюдо. Сложилось впечатление, что она уже завершила карьеру.

Белодед в комментарии "Трибуне" рассказала, вернется ли еще в дзюдо.

Читайте также:

Белодед имеет проблемы с мотивацией

Белодед заявила, что дзюдо для нее до сих пор не закрыто, хотя после Олимпийских игр она еще не выступала на крупных турнирах.

По словам Дарьи, у нее нет мотивации выступать на второстепенных турнирах и она сейчас готова соревноваться только на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Поскольку в 2025 году чемпионат мира сборная пропускает из-за политической позиции Украины относительно допуска россиян, поэтому и пауза задерживается.

Белодед подчеркнула, что поддерживает форму, тренируясь регулярно, но имеет время и для других занятий, в частности для игры в футбол.

На вопрос об участии в следующих Олимпийских играх, которые состоятся через три года, спортсменка ответила осторожно.

"Посмотрим, посмотрим. В принципе, да", — сказала Белодед.

Напомним, ранее представительница украинской гребли Людмила Лузан показала, что в платье выглядит романтично.

Ранее Билодид вместе с Александром Усиком, Андреем Шевченко и другими звездами сыграла в футбольном матче.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
