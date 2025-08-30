Білодід показала, як тягає залізо в спортзалі — фото

Білодід взялася за залізо — чим зараз займається красуня
Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід наразі живе в своє задоволення. Після Олімпійських ігор в Парижі дівчина досі не повернулася до виступів.
При цьому, Дар'я в Instagram показала, що про тренування не забуває.
Цікаво, що Білодід активно веде свої соціальні мережі, де у неї 488 тисяч фоловерів.
Дар'я повернулася в тренажерний зал
Білодід частіше публікує знімки з відомих світових курортів. Наприклад, цього літа вона була у Франції, звідки зробила багато цікавих фото.
Після повернення в Україну Дар'я зіграла у футбольному благодійному матчі з Олександром Усиком, Андрієм Шевченком, Святославом Вакарчуком, Сергієм Жаданом та іншими відомими особистостями. Вони в тій грі допомагали бригаді "Хартія".
Також невдовзі можливо повернення Білодід на футбольне поле як гравця жіночої команди "Металіста 1925". Вона ще й є амбасадором клубу.
Що ж сталося з кар'єрою в дзюдо? Нічого не відбулося. Просто Білодід тепер мотивують лише чемпіонати світу та Олімпійські ігри й на турнірах рангу нижче вона не виступатиме.
