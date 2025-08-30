Відео
Головна Спорт Білодід взялася за залізо — чим зараз займається красуня

Білодід взялася за залізо — чим зараз займається красуня

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 08:25
Білодід показала, як тягає залізо в спортзалі — фото
Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід наразі живе в своє задоволення. Після Олімпійських ігор в Парижі дівчина досі не повернулася до виступів.

При цьому, Дар'я в Instagram показала, що про тренування не забуває.

Читайте також:
Дарья Белодед
Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Цікаво, що Білодід активно веде свої соціальні мережі, де у неї 488 тисяч фоловерів.

Дар'я повернулася в тренажерний зал

Білодід частіше публікує знімки з відомих світових курортів. Наприклад, цього літа вона була у Франції, звідки зробила багато цікавих фото.

Дарья Белодед
Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Після повернення в Україну Дар'я зіграла у футбольному благодійному матчі  з Олександром Усиком, Андрієм Шевченком, Святославом Вакарчуком, Сергієм Жаданом та іншими відомими особистостями. Вони в тій грі допомагали бригаді "Хартія".

Дарья Белодед
Дар'я Білодід та Олександр Усик. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Також невдовзі можливо повернення Білодід на футбольне поле як гравця жіночої команди "Металіста 1925". Вона ще й є амбасадором клубу.

Що ж сталося з кар'єрою в дзюдо? Нічого не відбулося. Просто Білодід тепер мотивують лише чемпіонати світу та Олімпійські ігри й на турнірах рангу нижче вона не виступатиме.

Дарья Белодед
Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Нагадаємо, чемпіон Діамантової ліги зі стрибків у висоту Гаміш Керр розповів, як Олег Дорощук допоміг йому перемогти на турнірі.

Раніше чемпіонка Діамантової ліги зі стрибків у висоту серед жінок Нікола Оліслагерс подякувала Ярославі Магучіх за мотивацію для перемог.

Дар'я Білодід Дзюдо ФК Металіст 1925 Збірна України з дзюдо дружини футболістів
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
