Белодед показала, как таскает железо в спортзале — фото

Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед пока живет в свое удовольствие. После Олимпийских игр в Париже девушка до сих пор не вернулась к выступлениям.

При этом, Дарья в Instagram показала, что о тренировках не забывает.

Интересно, что Белодед активно ведет свои социальные сети, где у нее 488 тысяч фолловеров.

Дарья вернулась в тренажерный зал

Белодед чаще публикует снимки с известных мировых курортов. Например, этим летом она была во Франции, откуда сделала много интересных фото.

После возвращения в Украину Дарья сыграла в футбольном благотворительном матче с Александром Усиком, Андреем Шевченко, Святославом Вакарчуком, Сергеем Жаданом и другими известными личностями. Они в той игре помогали бригаде "Хартия".

Также вскоре возможно возвращение Белодед на футбольное поле как игрока женской команды "Металлиста 1925". Она еще и является амбассадором клуба.

Что же произошло с карьерой в дзюдо? Ничего не произошло. Просто Белодед теперь мотивируют только чемпионаты мира и Олимпийские игры и на турнирах ранга ниже она не будет выступать.

