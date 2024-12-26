Максим Кріппа може створити футбольний клуб NAVI

Бізнесмен Кріппа хоче створити футбольний клуб під брендом NAVI
В українському футболі невдовзі може з'явитися нова команда з потужним інвестором. Її можуть створити під брендом найвідомішої української кіберспортивної організації Natus Vincere (NAVI).
Про створення футбольної команди NAVI заявив власник кіберспортивної організації Максим Кріппа в інтерв'ю Forbes.
Що хочуть зробити з NAVI
Кріппа у відповідь на питання про те, що він збирається придбати далі, відповів, що не є пристрасним шанувальником футболу, але міг би створити футбольний клуб під назвою NAVI.
За словами бізнесмена, у нього вже були подібні думки, але вони не були втілені у життя.
На цю мить Кріппа мріє про будівництво NAVI-арени, і це сталося б, якби не війна.
"Теоретично від міксу кіберспорту з традиційним спортом, тим же футболом можна отримати синергію. Але детально, поки йде війна, про це не думав", — сказав Кріппа.
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