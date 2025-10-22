Олег Блохін у списку найкращих крайніх нападників світу — хто його очолив

Блохін нагадав про себе на рівні світових зірок футболу
Українська футбольна легенда Олег Блохін увійшов до списку 15 найкращих лівих крайніх нападників усіх часів. Серед номінантів опинилися як зірки минулого, так і спортсмени, які продовжують виходити на поле.
У рейтингу видання Lente Desportiva були відзначені гравці, які визначали епохи та змінювали стиль гри своїх команд.
Перше місце в списку посів Кріштіану Роналду, а до п'ятірки також увійшли Роналдіньо, Франсіско Хенто, Неймар та Христо Стоїчков. Серед інших зірок опинилися Раян Гіггз, Франк Рібері, Павел Недвед та Рівалдо.
Топ-15 лівих крайніх нападників за версією Lente Desportiva
- Кріштіану Роналду (Португалія);
- Роналдіньо (Бразилія);
- Франсіско Хенто (Іспанія);
- Неймар (Бразилія);
- Христо Стоїчков (Болгарія);
- Раян Гіггз (Уельс);
- Франк Рібері (Франція);
- Павел Недвед (Чехія);
- Рівалдо (Бразилія);
- Драган Джаїч (Сербія);
- Садіо Мане (Сенегал);
- Робер Пірес (Франція);
- Олег Блохін (Україна);
- Еден Азар (Бельгія);
- Давид Жинола (Франція).
Чим легендарний Олег Блохін
Блохін став першим українцем, який завоював "Золотий м'яч" — нагороду найкращому футболісту Європи 1975 року. За київське "Динамо" він провів 582 матчі та забив 266 голів, залишаючись найкращим бомбардиром клубу за всю його історію.
У складі збірної СРСР Блохін зіграв понад 100 матчів, брав участь у двох чемпіонатах світу та одному чемпіонаті Європи. Його швидкість, технічність та відчуття моменту зробили його символом атакувального футболу 1970-х та 1980-х років.
