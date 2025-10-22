Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Блохін нагадав про себе на рівні світових зірок футболу

Блохін нагадав про себе на рівні світових зірок футболу

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 16:01
Оновлено: 16:03
Олег Блохін у списку найкращих крайніх нападників світу — хто його очолив
Мірча Луческу та Олег Блохін. Фото: УНІАН

Українська футбольна легенда Олег Блохін увійшов до списку 15 найкращих лівих крайніх нападників усіх часів. Серед номінантів опинилися як зірки минулого, так і спортсмени, які продовжують виходити на поле.

У рейтингу видання Lente Desportiva були відзначені гравці, які визначали епохи та змінювали стиль гри своїх команд.

Реклама
Читайте також:

Перше місце в списку посів Кріштіану Роналду, а до п'ятірки також увійшли Роналдіньо, Франсіско Хенто, Неймар та Христо Стоїчков. Серед інших зірок опинилися Раян Гіггз, Франк Рібері, Павел Недвед та Рівалдо.

Топ-15 лівих крайніх нападників за версією Lente Desportiva

  1. Кріштіану Роналду (Португалія);
  2. Роналдіньо (Бразилія);
  3. Франсіско Хенто (Іспанія);
  4. Неймар (Бразилія);
  5. Христо Стоїчков (Болгарія);
  6. Раян Гіггз (Уельс);
  7. Франк Рібері (Франція);
  8. Павел Недвед (Чехія);
  9. Рівалдо (Бразилія);
  10. Драган Джаїч (Сербія);
  11. Садіо Мане (Сенегал);
  12. Робер Пірес (Франція);
  13. Олег Блохін (Україна);
  14. Еден Азар (Бельгія);
  15. Давид Жинола (Франція).
Криштиану Роналду
Кріштіану Роналду очолив рейтинг. Фото: Reuters

Чим легендарний Олег Блохін

Блохін став першим українцем, який завоював "Золотий м'яч" — нагороду найкращому футболісту Європи 1975 року. За київське "Динамо" він провів 582 матчі та забив 266 голів, залишаючись найкращим бомбардиром клубу за всю його історію.

У складі збірної СРСР Блохін зіграв понад 100 матчів, брав участь у двох чемпіонатах світу та одному чемпіонаті Європи. Його швидкість, технічність та відчуття моменту зробили його символом атакувального футболу 1970-х та 1980-х років.

Нагадаємо, форвард каталонської "Барселони" Роберт Левандовський влітку приєднається до відомого англійського клубу.

Захисник "Ноттінгем Форест" Олександр Зінченко вже взимку буде змушений знову змінити команду.

спорт футбол Кріштіану Роналду Олег Блохін Садіо Мане Неймар
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації