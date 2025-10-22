Олег Блохін у списку найкращих крайніх нападників світу — хто його очолив

Мірча Луческу та Олег Блохін. Фото: УНІАН

Українська футбольна легенда Олег Блохін увійшов до списку 15 найкращих лівих крайніх нападників усіх часів. Серед номінантів опинилися як зірки минулого, так і спортсмени, які продовжують виходити на поле.

У рейтингу видання Lente Desportiva були відзначені гравці, які визначали епохи та змінювали стиль гри своїх команд.

Перше місце в списку посів Кріштіану Роналду, а до п'ятірки також увійшли Роналдіньо, Франсіско Хенто, Неймар та Христо Стоїчков. Серед інших зірок опинилися Раян Гіггз, Франк Рібері, Павел Недвед та Рівалдо.

Топ-15 лівих крайніх нападників за версією Lente Desportiva

Кріштіану Роналду (Португалія); Роналдіньо (Бразилія); Франсіско Хенто (Іспанія); Неймар (Бразилія); Христо Стоїчков (Болгарія); Раян Гіггз (Уельс); Франк Рібері (Франція); Павел Недвед (Чехія); Рівалдо (Бразилія); Драган Джаїч (Сербія); Садіо Мане (Сенегал); Робер Пірес (Франція); Олег Блохін (Україна); Еден Азар (Бельгія); Давид Жинола (Франція).

Кріштіану Роналду очолив рейтинг. Фото: Reuters

Чим легендарний Олег Блохін

Блохін став першим українцем, який завоював "Золотий м'яч" — нагороду найкращому футболісту Європи 1975 року. За київське "Динамо" він провів 582 матчі та забив 266 голів, залишаючись найкращим бомбардиром клубу за всю його історію.

У складі збірної СРСР Блохін зіграв понад 100 матчів, брав участь у двох чемпіонатах світу та одному чемпіонаті Європи. Його швидкість, технічність та відчуття моменту зробили його символом атакувального футболу 1970-х та 1980-х років.

