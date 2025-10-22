Олег Блохин в списке лучших крайних нападающих мира — кто его возглавил

Мирча Луческу и Олег Блохин. Фото: УНИАН

Украинская футбольная легенда Олег Блохин вошел в список 15 лучших левых крайних нападающих всех времен. Среди номинантов оказались как звезды прошлого, так и спортсмены, которые продолжают выходить на поле.

В рейтинге издания Lente Desportiva были отмечены игроки, которые определяли эпохи и меняли стиль игры своих команд.

Реклама

Читайте также:

Первое место в списке занял Криштиану Роналду, а в пятерку также вошли Роналдиньо, Франсиско Хенто, Неймар и Христо Стоичков. Среди других звезд оказались Райан Гиггз, Франк Рибери, Павел Недвед и Ривалдо.

Топ-15 левых крайних нападающих по версии Lente Desportiva

Криштиану Роналду (Португалия); Роналдиньо (Бразилия); Франсиско Хенто (Испания); Неймар (Бразилия); Христо Стоичков (Болгария); Райан Гиггз (Уэльс); Франк Рибери (Франция); Павел Недвед (Чехия); Ривалдо (Бразилия); Драган Джаич (Сербия); Садио Мане (Сенегал); Робер Пирес (Франция); Олег Блохин (Украина); Эден Азар (Бельгия); Давид Жинола (Франция).

Криштиану Роналду возглавил рейтинг. Фото: Reuters

Чем легендарен Олег Блохин

Блохин стал первым украинцем, завоевавшим "Золотой мяч" — награду лучшему футболисту Европы 1975 года. За киевское "Динамо" он провел 582 матча и забил 266 голов, оставаясь лучшим бомбардиром клуба за всю его историю.

В составе сборной СССР Блохин сыграл более 100 матчей, участвовал в двух чемпионатах мира и одном чемпионате Европы. Его скорость, техничность и чувство момента сделали его символом атакующего футбола 1970-х и 1980-х годов.

Напомним, форвард каталонской "Барселоны" Роберт Левандовский летом присоединится к известному английскому клубу.

Защитник "Ноттингем Форест" Александр Зинченко уже зимой будет вынужден снова поменять команду.