Олег Блохин в списке лучших крайних нападающих мира — кто его возглавил

Блохин напомнил о себе на уровне мировых звезд футбола
Украинская футбольная легенда Олег Блохин вошел в список 15 лучших левых крайних нападающих всех времен. Среди номинантов оказались как звезды прошлого, так и спортсмены, которые продолжают выходить на поле.
В рейтинге издания Lente Desportiva были отмечены игроки, которые определяли эпохи и меняли стиль игры своих команд.
Первое место в списке занял Криштиану Роналду, а в пятерку также вошли Роналдиньо, Франсиско Хенто, Неймар и Христо Стоичков. Среди других звезд оказались Райан Гиггз, Франк Рибери, Павел Недвед и Ривалдо.
Топ-15 левых крайних нападающих по версии Lente Desportiva
- Криштиану Роналду (Португалия);
- Роналдиньо (Бразилия);
- Франсиско Хенто (Испания);
- Неймар (Бразилия);
- Христо Стоичков (Болгария);
- Райан Гиггз (Уэльс);
- Франк Рибери (Франция);
- Павел Недвед (Чехия);
- Ривалдо (Бразилия);
- Драган Джаич (Сербия);
- Садио Мане (Сенегал);
- Робер Пирес (Франция);
- Олег Блохин (Украина);
- Эден Азар (Бельгия);
- Давид Жинола (Франция).
Чем легендарен Олег Блохин
Блохин стал первым украинцем, завоевавшим "Золотой мяч" — награду лучшему футболисту Европы 1975 года. За киевское "Динамо" он провел 582 матча и забил 266 голов, оставаясь лучшим бомбардиром клуба за всю его историю.
В составе сборной СССР Блохин сыграл более 100 матчей, участвовал в двух чемпионатах мира и одном чемпионате Европы. Его скорость, техничность и чувство момента сделали его символом атакующего футбола 1970-х и 1980-х годов.
