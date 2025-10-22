Видео
Главная Спорт Блохин напомнил о себе на уровне мировых звезд футбола

Блохин напомнил о себе на уровне мировых звезд футбола

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 16:01
обновлено: 16:03
Олег Блохин в списке лучших крайних нападающих мира — кто его возглавил
Мирча Луческу и Олег Блохин. Фото: УНИАН

Украинская футбольная легенда Олег Блохин вошел в список 15 лучших левых крайних нападающих всех времен. Среди номинантов оказались как звезды прошлого, так и спортсмены, которые продолжают выходить на поле. 

В рейтинге издания Lente Desportiva были отмечены игроки, которые определяли эпохи и меняли стиль игры своих команд.

Читайте также:

Первое место в списке занял Криштиану Роналду, а в пятерку также вошли Роналдиньо, Франсиско Хенто, Неймар и Христо Стоичков. Среди других звезд оказались Райан Гиггз, Франк Рибери, Павел Недвед и Ривалдо. 

Топ-15 левых крайних нападающих по версии Lente Desportiva

  1. Криштиану Роналду (Португалия);
  2. Роналдиньо (Бразилия);
  3. Франсиско Хенто (Испания);
  4. Неймар (Бразилия);
  5. Христо Стоичков (Болгария);
  6. Райан Гиггз (Уэльс);
  7. Франк Рибери (Франция);
  8. Павел Недвед (Чехия);
  9. Ривалдо (Бразилия);
  10. Драган Джаич (Сербия);
  11. Садио Мане (Сенегал);
  12. Робер Пирес (Франция);
  13. Олег Блохин (Украина);
  14. Эден Азар (Бельгия);
  15. Давид Жинола (Франция). 
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду возглавил рейтинг. Фото: Reuters

Чем легендарен Олег Блохин

Блохин стал первым украинцем, завоевавшим "Золотой мяч" — награду лучшему футболисту Европы 1975 года. За киевское "Динамо" он провел 582 матча и забил 266 голов, оставаясь лучшим бомбардиром клуба за всю его историю.

В составе сборной СССР Блохин сыграл более 100 матчей, участвовал в двух чемпионатах мира и одном чемпионате Европы. Его скорость, техничность и чувство момента сделали его символом атакующего футбола 1970-х и 1980-х годов.

Напомним, форвард каталонской "Барселоны" Роберт Левандовский летом присоединится к известному английскому клубу. 

Защитник "Ноттингем Форест" Александр Зинченко уже зимой будет вынужден снова поменять команду. 

спорт футбол Криштиану Роналду Олег Блохин Садио Мане Неймар
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
