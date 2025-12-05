У центрі Києві боєць ММА відправив перехожого в нокаут

Швидка допомога в Києві. Фото: Telegram

Інцидент на Хрещатику призвів до серйозних наслідків. Між бійцем ММА та перехожим спалахнув конфлікт, який стрімко переріс у бійку.

За даними слідства, спортсмен завдав чоловікові сильного удару кулаком в обличчя, після чого потерпілий знепритомнів та впав на тротуар, повідомляє Telegram-канал "Реальний Київ".

У ніч проти 5 грудня 2025 року в самому центрі Києва стався серйозний інцидент. Сварка двох перехожих закінчилася бійкою, яка переросла в побиття.

Затриманий боєць ММА. Фото: Нацполіція

Що загрожує затриманому

Одним із фігурантів події виявився професійний спортсмен, учасник турнірів зі змішаних єдиноборств. Він завдав своєму супротивнику серію ударів, після яких потерпілий опинився в нокауті.

Співробітники поліції уточнюють, що отримані травми кваліфікуються як тяжкі. Перехожого госпіталізували, а правоохоронці затримали нападника на місці події та відкрили кримінальне провадження.

За попередньою кваліфікацією, підозрюваному може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Слідство триває, правоохоронці встановлюють додаткові обставини інциденту.

