Україна
Головна Спорт Боєць ММА нокаутував перехожого на Хрещатику — деталі

Боєць ММА нокаутував перехожого на Хрещатику — деталі

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 08:38
У центрі Києві боєць ММА відправив перехожого в нокаут
Швидка допомога в Києві. Фото: Telegram

Інцидент на Хрещатику призвів до серйозних наслідків. Між бійцем ММА та перехожим спалахнув конфлікт, який стрімко переріс у бійку.

За даними слідства, спортсмен завдав чоловікові сильного удару кулаком в обличчя, після чого потерпілий знепритомнів та впав на тротуар, повідомляє Telegram-канал "Реальний Київ".

У ніч проти 5 грудня 2025 року в самому центрі Києва стався серйозний інцидент. Сварка двох перехожих закінчилася бійкою, яка переросла в побиття.

Боец ММА
Затриманий боєць ММА. Фото: Нацполіція

Що загрожує затриманому

Одним із фігурантів події виявився професійний спортсмен, учасник турнірів зі змішаних єдиноборств. Він завдав своєму супротивнику серію ударів, після яких потерпілий опинився в нокауті.

Співробітники поліції уточнюють, що отримані травми кваліфікуються як тяжкі. Перехожого госпіталізували, а правоохоронці затримали нападника на місці події та відкрили кримінальне провадження.

За попередньою кваліфікацією, підозрюваному може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Слідство триває, правоохоронці встановлюють додаткові обставини інциденту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що колишній співвласник футбольного клубу України воює на фронті.

Відома тенісистка Марта Костюк могла змінити громадянство, про що відверто розповіла в інтерв'ю.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
