Зірка ММА Айзек Джонсон зазнав травми під час бою Та незабаром помер

Айзек Джонсон у звичайному житті. Фото: Instagram

Бойове шоу в американському Чикаго закінчилося трагедією. На турнірі Matador Fighter Challenge з тайського боксу загинув спортсмен.

Айзек Джонсон отримав у бою травму, яка виявилася не сумісною з життям, повідомляє Daily Mail.

Досвідчений американський важковаговик Айзек Джонсон упевнено виглядав у своєму поєдинку, але під час заключного раунду пропустив удар, після якого впав на ринг непритомним. Йому надали допомогу на місці, після чого відправили до лікарні.

Айзек Джонсон (ліворуч) пропускає удар. Фото: Instagram

Трагедія на турнірі

Пізніше стало відомо, що попри всі зусилля лікарів Айзек Джонсон помер у клініці. Врятувати 31-річного спортсмена так й не вдалося. Його серце зупинилося за три з половиною години після доставки в лікарню.

"Бракує слів, щоб висловити те, що я зараз відчуваю. Можу лише висловити найглибші співчуття його родині, друзям та товаришам по команді. Чекаємо на медичний звіт, щоб зрозуміти, що призвело до такої трагедії", — написав організатор турніру Джо Гойїта.

