Звезда ММА Айзек Джонсон получил травму во время боя и вскоре умер

Айзек Джонсон в обычной жизни. Фото: Instagram

Боевое шоу в американском Чикаго закончилось трагедией. На турнире Matador Fighter Challenge по тайскому боксу погиб спортсмен.

Айзек Джонсон получил в бою травму, которая оказалась не совместима с жизнью, сообщает Daily Mail.

Опытный американский тяжеловес Айзек Джонсон уверенно смотрелся в своем поединке, но во время заключительного раунда пропустил удар, после которого упал на ринг без сознания. Ему оказали помощь на месте, после чего отправили в больницу.

Айзек Джонсон (слева) пропускает удар. Фото: Instagram

Трагедия на турнире

Позже стало известно, что несмотря на все усилия докторов Айзек Джонсон скончался в клинике. Спасти 31-летнего спортсмена так и не удалось. Его сердце остановилось спустя три с половиной часа после доставки в больницу.

"Не хватает слов, чтобы выразить то, что я сейчас чувствую. Могу лишь выразить глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и товарищам по команде. Ждем медицинский отчет, чтобы понять, что привело к такой трагедии", — написал организатор турнира Джо Гойита.

