В центре Киеве боец ММА отправил прохожего в нокаут

Скорая помощь в Киеве. Фото: Telegram

Инцидент на Крещатике привел к серьезным последствиям. Между бойцом ММА и прохожим вспыхнул конфликт, который стремительно перерос в драку.

По данным следствия, спортсмен нанес мужчине сильный удар кулаком в лицо, после чего пострадавший потерял сознание и упал на тротуар, сообщает Telegram-канал "Реальный Киев".

В ночь на 5 декабря 2025 года в самом центре Киева произошел серьезный инцидент. Ссоры двух прохожих закончилась дракой, которая переросла в избиение.

Задержанный боец ММА. Фото: Нацполиция

Что грозит задержанному

Одним из фигурантов происшествия оказался профессиональный спортсмен, участник турниров по смешанным единоборствам. Он нанес своему противнику серию ударов, после которых пострадавший оказался в нокауте.

Сотрудники полиции уточняют, что полученные травмы квалифицируются как тяжкие. Прохожий был госпитализирован, а правоохранители задержали нападавшего на месте происшествия и открыли уголовное производство.

По предварительной квалификации, подозреваемому может грозить до восьми лет лишения свободы. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают дополнительные обстоятельства инцидента.

