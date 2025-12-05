Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Боец ММА нокаутировал прохожего на Крещатике — детали

Боец ММА нокаутировал прохожего на Крещатике — детали

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 08:38
В центре Киеве боец ММА отправил прохожего в нокаут
Скорая помощь в Киеве. Фото: Telegram

Инцидент на Крещатике привел к серьезным последствиям. Между бойцом ММА и прохожим вспыхнул конфликт, который стремительно перерос в драку.

По данным следствия, спортсмен нанес мужчине сильный удар кулаком в лицо, после чего пострадавший потерял сознание и упал на тротуар, сообщает Telegram-канал "Реальный Киев".

Реклама
Читайте также:

В ночь на 5 декабря 2025 года в самом центре Киева произошел серьезный инцидент. Ссоры двух прохожих закончилась дракой, которая переросла в избиение.

Боец ММА
Задержанный боец ММА. Фото: Нацполиция

Что грозит задержанному

Одним из фигурантов происшествия оказался профессиональный спортсмен, участник турниров по смешанным единоборствам. Он нанес своему противнику серию ударов, после которых пострадавший оказался в нокауте.

Сотрудники полиции уточняют, что полученные травмы квалифицируются как тяжкие. Прохожий был госпитализирован, а правоохранители задержали нападавшего на месте происшествия и открыли уголовное производство.

По предварительной квалификации, подозреваемому может грозить до восьми лет лишения свободы. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают дополнительные обстоятельства инцидента. 

Напомним, ранее стало известно, что бывший совладелец футбольного клуба Украины воюет на фронте. 

Известная теннисистка Марта Костюк могла сменить гражданство, о чем откровенно рассказала в интервью. 

Киев спорт ММА Криминал смешанные единоборства
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации