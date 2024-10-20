Сенсаційна перемога Борнмута над Арсеналом, Забарний зіграв весь матч

Ілля Забарний після матчу. Фото: Reuters/Ian Walton

В рамках восьмого туру АПЛ "Борнмут" приймав "Арсенал". З перших хвилин матчу зіграв український центральний захисник "вишень" Ілля Забарний.

Матч завершився сенсаційною перемогою "Борнмута", передав портал Новини.LIVE.

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We are decent 🔥 pic.twitter.com/i9Xu1tW2lu — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) October 19, 2024

Сенсаційна перемога "Борнмута"

"Арсенал" до матчу був великим фаворитом, але шанси вирівнялись, коли Саліба на 30-й хвилині не отримав червону картку за грубе порушення правил.

В десятьох "Арсенал" вже не міг домінувати на полі. Потім "Борнмут" двічі забив. Спершу голом на 70-й хвилині відзначився Крісті, а на 79-й Клюйверт з пенальті подвоїв перевагу.

Забарний відіграв весь матч та зробив один винос, одне перехоплення та допустив 12 втрат м’яча, виграв одну повітряну дуель, зробив 59 дотиків до м’яча та віддав 44 точні передачі з 56 (79%).

"Борнмут" — "Арсенал" — 2:0

Голи: Крісті, 70, Клюйверт, 79 (пен.)

"Борнмут": Аррісабалага — Араухо, Забарний, Сенесі, Керкез — Кук, Скотт (Крісті, 63) — Семеньйо, Таверньєр (Сіністерра, 63), Уаттара (Клюйверт, 63) — Еванілсон (Унал, 82).

"Арсенал": Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Калафіорі — Райс, Парті, Меріно (Жезус, 80) — Стерлінг (Ківьор, 36, Нванері, 80), Гаверц, Троссар (Мартінеллі, 64).

Попередження: Семеньйо — Вайт

Видалення: Саліба, 30

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