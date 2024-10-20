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Борнмут з Забарним сенсаційно здолав Арсенал

20 жовтня 2024 00:08
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Сенсаційна перемога Борнмута над Арсеналом, Забарний зіграв весь матч
Ілля Забарний після матчу. Фото: Reuters/Ian Walton
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

В рамках восьмого туру АПЛ "Борнмут" приймав "Арсенал". З перших хвилин матчу зіграв український центральний захисник "вишень" Ілля Забарний.

Матч завершився сенсаційною перемогою "Борнмута", передав портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що у "Арсеналу" після травми повернувся український лівий захисник Олександр Зінченко, але він провів матч у запасі.

Сенсаційна перемога "Борнмута"

"Арсенал" до матчу був великим фаворитом, але шанси вирівнялись, коли Саліба на 30-й хвилині не отримав червону картку за грубе порушення правил.

В десятьох "Арсенал" вже не міг домінувати на полі. Потім "Борнмут" двічі забив. Спершу голом на 70-й хвилині відзначився Крісті, а на 79-й Клюйверт з пенальті подвоїв перевагу.

Забарний відіграв весь матч та зробив один винос, одне перехоплення та допустив 12 втрат м’яча, виграв одну повітряну дуель, зробив 59 дотиків до м’яча та віддав 44 точні передачі з 56 (79%).

"Борнмут" — "Арсенал" — 2:0

Голи: Крісті, 70, Клюйверт, 79 (пен.)

"Борнмут": Аррісабалага — Араухо, Забарний, Сенесі, Керкез — Кук, Скотт (Крісті, 63) — Семеньйо, Таверньєр (Сіністерра, 63), Уаттара (Клюйверт, 63) — Еванілсон (Унал, 82).

"Арсенал": Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Калафіорі — Райс, Парті, Меріно (Жезус, 80) — Стерлінг (Ківьор, 36, Нванері, 80), Гаверц, Троссар (Мартінеллі, 64).

Попередження: Семеньйо — Вайт

Видалення: Саліба, 30

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Олександр Зінченко українські легіонери (футбол) футбол Борнмут АПЛ Ілля Забарний

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