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Миколенко повернувся на поле і провів хороший матч за Евертон

19 жовтня 2024 21:00
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Миколенко повернувся після травми і допоміг Евертону перемогти 2:0
Гравці "Евертона" після голу. Фото: "Евертон"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У восьмому турі Англійської прем’єр-ліги "Іспсвіч" приймав "Евертон". У склад ліверпульців на поле вперше після травми вийшов український лівий захисник Віталій Миколенко.

В першому матчі після травми українець з’явився з перших хвилин, передає портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що через травму Миколенко у жовтні пропустив матчі збірної України проти команд Грузії та Чехії в Лізі Націй.

Виталий Миколенко
Віталій Миколенко. Фото: "Евертон"

Миколенко допоміг "Евертону" перемогти

"Евертон" забезпечив результат матчу ще в першому таймі. Спершу на 17-й хвилині відкрив рахунок Ндіає.

Наприкінці першої половини гри Кін подвоїв перевагу, встановивши кінцевий рахунок в матчі.

Миколенко провів на полі всі 90 хвилин. Українець за відведений час зробив три виноси м’яча, три відбори, одне перехоплення та шість втрат м’яча, заблокував удар, виграв одну з двух повітряних дуелей, зробив 58 дотиків до м’яча та віддав 38 точних передач з 43 (88%).

Авторитетний статистичний портал WhoScored оцінив Миколенка в 7,4 бали, а Sofascore — в 7,6.

"Іпсвіч" — "Евертон" — 0:2

Голи: Ндіає, 17, Кін, 40

"Іпсвіч": Мурич — Вулфенден, О'Ши (Кларк 63, Шмодікс, 71), Берджесс, Девіс — Морсі, Філліпс (Тейлор, 71) — Бернс (Чаплін, 63), Гатчінсон, Кларк (Шмодікс, 71) — Делап (Гірст, 79)

"Евертон": Пікфорд — Янг, Тарковські, Кін, Миколенко — Дукуре, Гує — Гаррісон, Макніл, Ндіає (Мангаля, 82) — Калверт-Льюїн

Попередження: Тейлор — Кін.

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українські легіонери (футбол) Евертон футбол АПЛ Віталій Миколенко

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