Миколенко вернулся после травмы и помог Эвертону победить 2:0

Игроки "Эвертона" после гола. Фото: "Эвертон"

В восьмом туре Английской премьер-лиги "Испсвич" принимал "Эвертон". В состав ливерпульцев на поле впервые после травмы вышел украинский левый защитник Виталий Миколенко.

В первом матче после травмы украинец появился с первых минут, сообщает портал Новини.LIVE.

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Виталий Миколенко. Фото: "Эвертон"

Миколенко помог "Эвертону" победить

"Эвертон" обеспечил исход матча еще в первом тайме. Сначала на 17-й минуте открыл счет Ндиае.

В концовке первой половины игры Кин удвоил преимущество, установив конечный счет в матче.

Миколенко провел на поле все 90 минут. Украинец за отведенное время сделал три выноса мяча, три отбора, один перехват и шесть потерь мяча, заблокировал удар, выиграл одну из двух воздушных дуэлей, сделал 58 касаний мяча и отдал 38 точных передач из 43 (88%).

Авторитетный статистический портал WhoScored оценил Миколенко в 7,4 балла, а Sofascore — в 7,6.

"Ипсвич" — "Эвертон" — 0:2

Голы: Ндиае, 17, Кин, 40

"Ипсвич": Мурич — Вулфенден, О'Ши (Кларк 63, Шмодикс, 71), Берджесс, Дэвис — Морси, Филлипс (Тейлор, 71) — Бернс (Чаплин, 63), Гатчинсон, Кларк (Шмодикс, 71) (Гирст, 79)

"Эвертон": Пикфорд — Янг, Тарковски, Кин, Миколенко — Дукуре, Гуе — Гаррисон, Макнил, Ндиае (Мангаля, 82) — Калверт-Льюин

Предупреждение: Тейлор — Кин.

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