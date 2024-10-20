Сенсационная победа Борнмута над Арсеналом, Забарный сыграл весь матч

Илья Забарный после матча. Фото: Reuters/Ian Walton

В рамках восьмого тура АПЛ "Борнмут" принимал "Арсенал". С первых минут матча сыграл украинский центральный защитник "вишен" Илья Забарный.

Матч завершился сенсационной победой "Борнмута", передал портал Новини.LIVE.

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We are decent 🔥 pic.twitter.com/i9Xu1tW2lu — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) октябрь 19, 2024

Сенсационная победа "Борнмута"

"Арсенал" до матча был большим фаворитом, но шансы выровнялись, когда Салиба на 30-й минуте не получил красную карточку за грубое нарушение правил.

Вдесятером "Арсенал" уже не мог доминировать на поле. Затем "Борнмут" дважды забил. Сначала голом на 70-й минуте отличился Кристи, а на 79-й Клюйверт с пенальти удвоил преимущество.

Забарный отыграл весь матч и сделал один вынос, один перехват и допустил 12 потерь мяча, выиграл одну воздушную дуэль, сделал 59 касаний мяча и отдал 44 точные передачи из 56 (79%).

"Борнмут" — "Арсенал" — 2:0

Голы: Кристи, 70, Клюйверт, 79 (пен.)

"Борнмут": Аррисабалага — Араухо, Забарный, Сенеси, Керкез — Кук, Скотт (Кристи, 63) — Семеньо, Таверньер (Синистерра, 63), Уаттара (Клюйверт, 63) — Эванилсон (Унал, 82).

"Арсенал": Рая — Уайт, Салиба, Магальяйнс, Калафиори — Райс, Парти, Мерино (Жезус, 80) — Стерлинг (Кивьер, 36, Нванери, 80), Гаверц, Троссар (Мартинелли, 64).

Предупреждение: Семеньо — Уайт

Удаление: Салиба, 30

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