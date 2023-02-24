Бразильські футболісти Клаудіньо та Малком отримали російське громадянство
Колишні кандидати до збірної Бразилії Малком та Клаудіньо отримали російське громадянство. Футболістів "Зеніту" вже привітало керівництво клубу із Санкт-Петербурга.
Інформацію щодо надання бразильцям російського громадянства підтвердила пресслужба "Зеніту".
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26-річний Клаудіньо та 25-річний Малком стали російськими громадянами. Відповідний указ глава кремля підписав 24 лютого 2023 року. Загалом громадянами росії цього дня стали 34 іноземці.
"Футбольний клуб "Зеніт" вітає Малкома та Клаудіньо з новим статусом та з великим привілеєм стати громадянами нашої країни. Бажаємо удачі та нових перемог разом із синьо-біло-блакитними", — йдеться в офіційному повідомленні "Зеніту".
Хто такі Клаудіньо та Малком?
Малком перейшов у клуб із Санкт-Петербурга у 2019 році з каталонської "Барселони". Він став високооплачуваним футболістом команди й вирішив у ній залишитися навіть після того, як російські клуби виключили з єврокубків. Малком має досвід виступів за олімпійську збірну Бразилії та навіть золоту медаль Олімпіади-2020.
У тій збірній Бразилії грав і Клаудіньо, який перейшов до "Зеніту" у 2021 році з "Ред Булл Брагантіно".
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