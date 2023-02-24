Клаудиньо и Малком получили российское гражданство

Оба футболиста являются олимпийскими чемпионами Токио

Бывшие кандидаты в сборную Бразилии Малком и Клаудиньо получили российское гражданство. Футболистов "Зенита" уже поздравило руководство клуба из Санкт-Петербурга.

Информацию о предоставлении бразильцам российского гражданства подтвердила пресс-служба "Зенита".

26-летний Клаудиньо и 25-летний Малком стали российскими гражданами. Соответствующий указ глава кремля подписал 24 февраля 2023 года. В общей сложности гражданами россии в этот день стали 34 иностранца.

"Футбольный клуб "Зенит" поздравляет Малкома и Клаудиньо с новым статусом и с большой привилегией стать гражданами нашей страны. Желаем удачи и новых побед вместе с сине-бело-голубыми", — говорится в официальном сообщении "Зенита".

Кто такие Клаудиньо и Малком?

Малком перешел в клуб из Санкт-Петербурга в 2019 году из каталонской "Барселоны". Он стал самым высокооплачиваемым футболистом команды и решил в ней остаться даже после того, как российские клубы исключили из еврокубков. У Малкома есть опыт выступлений за олимпийскую сборную Бразилии и даже золотая медаль Олимпиады-2020.

В той сборной Бразилии играл и Клаудиньо, который перешел в "Зенит" в 2021 году из "Ред Булл Брагантино".

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