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Будинок бабусі Ястремської обстріляли окупанти на Новий рік

1 січня 2024 13:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Будинок бабусі Ястремської обстріляли окупанти на Новий рік
Даяна Ястремська. Фото: Instagram/dayana_yastremskay
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Новорічну ніч українці зустрічали в укриттях під час повітряних тривог, через ракетні обстріли України російськими окупантами та атаки шахедів. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, у тому числі постраждав житловий багатоповерховий будинок, в якому мешкає бабуся відомої української тенісистки Даяни Ястремської.

Одеситка показала наслідки удару "шахеда" по будунку в своєму Instagram, передає Новини.LIVE.

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"У цьому будинку живе моя бабуся! О 1:26 стався удар. Ось так моя частина сім'ї зустріла новий рік вдома", — написала Ястремська.

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Скрін Інстаграму Ястремської

 

Загинув 18-річний хлопець

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, за інформацією охоронця житлового комплексу, під час багатогодинної атаки у будинок влучив підбитий дрон, бойова частина якого залишилася неушкодженою. Наразі до підʼїзду не пускають людей. А тих, хто там залишився, закликають евакуюватися. 

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Пошкоджений будинок у Приморському районі. Фото: Новини.LIVE

Вночі 31 грудня в Одесі пролунали вибухи. У місті спрацювала ППО. Внаслідок падіння "шахеда" горіла багатоповерхівка.

Пізніше начальник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що вночі внаслідок ворожої атаки дронами є прямі та осколкові влучання у житлові будинки міста. Рятувальники вже локалізували пожежі. На місцях надається оперативна допомога, усі відповідні служби працюють.

Додамо, В Одеській області через нічну ворожу атаку загинув 18-річний підліток, ще троє людей отримали поранення. Правоохоронці вже почали фіксувати наслідки чергового злочину армії РФ.

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