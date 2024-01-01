Дом бабушки Ястремской обстреляли оккупанты на Новый год

Даяна Ястремская. Фото: Instagram/dayana_yastremskay

Новогоднюю ночь украинцы встречали в укрытиях во время воздушных тревог из-за ракетных обстрелов Украины российскими оккупантами и атаки шахедов. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, в том числе пострадал жилой многоэтажный дом, в котором проживает бабушка известной украинской теннисистки Даяны Ястремской.

Одесситка показала последствия удара "шахеда" по дому в своем Instagram, передаёт Новини.LIVE.

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"В этом доме живет моя бабушка! В 1:26 ночи произошел удар. Вот так моя часть семьи встретила новый год дома", — написала Ястремская.

Скрин Инстаграмму Ястремской

Погиб 18-летний парень

Как ранее сообщали Новости.LIVE, по информации охранника жилищного комплекса, во время многочасовой атаки в дом попал подбитый дрон, боевая часть которого осталась невредимой. Пока в подъезд не пускают людей. А оставшихся там призывают эвакуироваться.

Поврежден дом в Приморском районе. Фото: Новости.

Ночью 31 декабря в Одессе раздались взрывы. В городе сработало ПВО. В результате падения "шахеда" горела многоэтажка.

Позже начальник Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что ночью в результате вражеской атаки дронами являются прямые и осколочные попадания в жилые дома города. Спасатели уже локализовали пожары. На местах оказывается оперативная помощь, все соответствующие службы работают.

Добавим, В Одесской области из-за ночной вражеской атаки погиб 18-летний подросток, еще три человека получили ранения. Стражи порядка уже начали фиксировать последствия очередного преступления армии РФ.

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