Стало відомо, чому Бущан опинився в Поліссі, а не повернувся в Динамо

Георгій Бущан. Фото: УАФ

Раніше "Аль-Шабаб" із Саудівської Аравії віддав в оренду у житомирське "Полісся" голкіпера збірної України Георгія Бущана. Уболівальники не зрозуміли, чому воротар поїхав в Житомир, а не повернувся в "Динамо".

Відповідь на питання уболівальників в ефірі "ТаТоТаке" дав журналіст Михайло Співаковський.

Реклама

Читайте також:

Чому Бущан не повернувся в "Динамо"

За словами Співаковського, Бущан замість переходу до "Полісся", міг повернутися до "Динамо".

Рішення про оренду воротаря із "Аль-Шабабі" ухвалили в саудівському клубі несподівано після стартового матчу чемпіонату Саудівської Аравії. На той момент трансферне вікно в Європі вже було зачинено і залишався варіант з Україною.

Представники воротаря спочатку звернулися до "Динамо" з пропозицією взяти Бущана в оренду. Керівництво клубу, проконсультувавшись із тренером воротарів Михайлом Михайловим, визнало можливість такого трансферу, але вирішило відмовитися, побоюючись психологічного впливу на молодого Руслана Нещерета, який лише зараз через власні помилки почав прогресувати.

У підсумку Бущан швидко знайшов новий варіант із "Поліссям", де голкіпери не відповідають вимогам головного тренера Руслана Ротаня.

Нагадаємо, раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров знайшов причини, які стали причиною невдачі з Азербайджаном.

Також Ребров вирішив проігнорувати фанатів, які висловлювали тренеру свої думки про його роботу.