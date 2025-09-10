Бущан хотел вернуться в киевское Динамо, а не перейти в Полесье

Георгий Бущан. Фото: УАФ

Ранее "Аль-Шабаб" из Саудовской Аравии отдал в аренду в житомирское "Полесье" голкипера сборной Украины Георгия Бущана. Болельщики не поняли, почему вратарь уехал в Житомир, а не вернулся в "Динамо".

Ответ на вопросы болельщиков в эфире "ТаТоТаке" дал журналист Михаил Спиваковский.

Почему Бущан не вернулся в "Динамо"

По словам Спиваковского, Бущан вместо перехода в "Полесье", мог вернуться в "Динамо".

Решение об аренде вратаря из "Аль-Шабаба" приняли в саудовском клубе неожиданно после стартового матча чемпионата Саудовской Аравии. На тот момент трансферное окно в Европе уже было закрыто и оставался вариант с Украиной.

Представители вратаря изначально обратились к "Динамо" с предложением взять Бущана в аренду. Руководство клуба, проконсультировавшись с тренером вратарей Михаилом Михайловым, признало возможность такого трансфера, но решило отказаться, опасаясь психологического воздействия на молодого Руслана Нещерета, который лишь сейчас из-за собственных ошибок начал прогрессировать.

В итоге Бущан быстро нашел новый вариант с "Полесьем", где голкиперы не соответствуют требованиям главного тренера Руслана Ротаня.

