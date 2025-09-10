Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Бущан хотел вернуться в Динамо, но получил отказ

Бущан хотел вернуться в Динамо, но получил отказ

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 22:51
Бущан хотел вернуться в киевское Динамо, а не перейти в Полесье
Георгий Бущан. Фото: УАФ

Ранее "Аль-Шабаб" из Саудовской Аравии отдал в аренду в житомирское "Полесье" голкипера сборной Украины Георгия Бущана. Болельщики не поняли, почему вратарь уехал в Житомир, а не вернулся в "Динамо".

Ответ на вопросы болельщиков в эфире "ТаТоТаке" дал журналист Михаил Спиваковский.

Реклама
Читайте также:

Почему Бущан не вернулся в "Динамо"

По словам Спиваковского, Бущан вместо перехода в "Полесье", мог вернуться в "Динамо".

Решение об аренде вратаря из "Аль-Шабаба" приняли в саудовском клубе неожиданно после стартового матча чемпионата Саудовской Аравии. На тот момент трансферное окно в Европе уже было закрыто и оставался вариант с Украиной.

Представители вратаря изначально обратились к "Динамо" с предложением взять Бущана в аренду. Руководство клуба, проконсультировавшись с тренером вратарей Михаилом Михайловым, признало возможность такого трансфера, но решило отказаться, опасаясь психологического воздействия на молодого Руслана Нещерета, который лишь сейчас из-за собственных ошибок начал прогрессировать.

В итоге Бущан быстро нашел новый вариант с "Полесьем", где голкиперы не соответствуют требованиям главного тренера Руслана Ротаня.

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров нашел причины, которые стали причиной неудачи с Азербайджаном.

Также Ребров решил проигнорировать фанатов, которые высказывали тренеру свои мысли о его работе.

футбол Динамо Георгий Бущан Полесье Аль-Шабаб
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации