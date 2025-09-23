Георгій Бущан розповів, чому перейшов у Полісся замість повернення в Динамо Київ

Георгій Бущан. Фото: кадр з відео

Найбільш несподіваним трансфером останнього "вікна" стало повернення Георгія Бущана в УПЛ. Голкіпер перейшов у житомирське "Полісся".

В інтерв’ю пресслужбі "Полісся" Бущан розповів, чому перейшов у оренду із Аль-Шабаба не в "Динамо".

Бущан зізнався, що запитував у "Динамо"

Бущан розповів, що він спочатку запитував у "Динамо", яке є його рідним клубо, але кияни обрали інший шлях розвитку. Це рішення Георгій поважає.

"Я дуже люблю і поважаю вболівальників та клуб "Динамо" Київ. Я виріс у їхній системі, пройшов від академії до основи, тому не міг не звернутися до них перед переходом. Але я вирішив бути там, де мене хочуть бачити і вірять у мене", — пояснив Георгій.

Стосовно рішення киян Бущан зазначив, що жодних образ немає, оскільки він вибрав хорошу команду, де розвивають навички плеймейкера у воротарів.

Георгій перейшов у "Полісся" терміном на один сезон. Рішення повернутися в Україну було викликано ще й тим, що "Аль-Шабаб" виставив його на трансфер вже після закриття трансферного вікна в топових чемпіонатах.

