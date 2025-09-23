Видео
Главная Спорт Бущан рассказал, почему играет в Полесье, а не Динамо

Бущан рассказал, почему играет в Полесье, а не Динамо

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 19:43
Георгий Бущан рассказал, почему перешел в Полесье вместо возвращения в Динамо Киев
Георгий Бущан. Фото: кадр из видео

Самым неожиданным трансфером последнего "окна" стало возвращение Георгия Бущана в УПЛ. Голкипер перешел в житомирское "Полесье".

В интервью пресс-службе "Полесья" Бущан рассказал, почему перешел в аренду из Аль-Шабаба не в "Динамо".

Читайте также:

Бущан признался, что спрашивал у "Динамо"

Бущан рассказал, что он сначала спрашивал в "Динамо", которое является его родным клубом, но киевляне выбрали другой путь развития. Это решение Георгий уважает.

"Я очень люблю и уважаю болельщиков и клуб "Динамо" Киев. Я вырос в их системе, прошел от академии до основы, поэтому не мог не обратиться к ним перед переходом. Но я решил быть там, где меня хотят видеть и верят в меня", — пояснил Георгий.

Относительно решения киевлян Бущан отметил, что никаких обид нет, поскольку он выбрал хорошую команду, где развивают навыки плеймейкера у вратарей.

Георгий перешел в "Полесье" сроком на один сезон. Решение вернуться в Украину было вызвано еще и тем, что "Аль-Шабаб" выставил его на трансфер уже после закрытия трансферного окна в топовых чемпионатах.

Напомним, португальская 40-летняя звезда Криштиану Роналду выразил недовольство церемонией "Золотого мяча-2025".

Киевское "Динамо" вернут в Лигу Европы, если никто не захочет играть против "Маккаби" Т-А.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
