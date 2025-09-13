Что ждет Бущана после перехода в Полесье

Георгий Бущан на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Житомирское "Полесье" в последний день трансферного окна усилило состав арендой голкипера Георгия Бущана, который принадлежит саудовскому клубу "Аль-Шабаб". Этот переход сразу вызвал интерес болельщиков: в команде оказалось сразу три опытных стража ворот.

Теперь конкуренцию в воротах "Полесья" составят Бущан, Евгений Волынец и Олег Кудрик, сообщает пресс-служба клуба.

Все три голкипера "Полесья" имеют опыт выступлений на высоком уровне и способны претендовать на статус основного. Руководство клуба считает, что наличие сразу нескольких сильных вратарей повысит надежность команды.

В тренерском штабе понимают, что такая ситуация создаст дополнительное напряжение внутри состава. Однако в "Полесье" уверены, что именно здоровая конкуренция станет залогом стабильных результатов, а решение по первому номеру будет приниматься исходя из текущей формы игроков.

Сергей Кравченко работает с футболистами. Фото: Instagram

Кто займет место в воротах "Полесья"

Сам факт приглашения Бущана говорит о том, что клуб планирует бороться за высокие позиции в чемпионате Украины. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона, и за это время тренерский штаб намерен определить, кто сможет закрепиться в стартовом составе.

"На позиции первого номера у нас будет ротация, и все решит конкуренция. Мы имеем трех очень сильных вратарей, и каждый должен доказать право играть. Для команды это плюс, ведь в итоге выигрывает коллектив. А игроки понимают, что место в составе нужно заслужить на поле", — рассказал ассистент главного тренера команды Сергей Кравченко.

