Що чекає на Бущана після переходу в Полісся

У Поліссі пояснили, хто буде основним воротарем команди
Житомирське "Полісся" в останній день трансферного вікна посилило склад орендою голкіпера Георгія Бущана, який належить саудівському клубу "Аль-Шабаб". Цей перехід одразу викликав зацікавленість уболівальників: у команді опинилося одразу три досвідчених стражі воріт.
Тепер конкуренцію у воротах "Полісся" складуть Бущан, Євген Волинець та Олег Кудрик, повідомляє пресслужба клубу.
Усі три голкіпери "Полісся" мають досвід виступів на високому рівні та здатні претендувати на статус основного. Керівництво клубу вважає, що наявність одразу кількох сильних воротарів підвищить надійність команди.
У тренерському штабі розуміють, що така ситуація створить додаткову напругу всередині складу. Однак у "Поліссі" впевнені, що саме здорова конкуренція стане запорукою стабільних результатів, а рішення щодо першого номера ухвалюватиметься з огляду на поточну форму гравців.
Хто займе місце у воротах "Полісся"
Сам факт запрошення Бущана говорить про те, що клуб планує боротися за високі позиції в чемпіонаті України. Орендна угода розрахована до кінця сезону, і за цей час тренерський штаб має намір визначити, хто зможе закріпитися в стартовому складі.
"На позиції першого номера в нас буде ротація, і все вирішить конкуренція. Ми маємо трьох дуже сильних воротарів, і кожен має довести право грати. Для команди це плюс, адже в підсумку виграє колектив. А гравці розуміють, що місце в складі потрібно заслужити на полі", — розповів асистент головного тренера команди Сергій Кравченко.
