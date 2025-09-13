Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп заявив, за яких умов введе жорсткі санкції проти Росії
Головна Спорт У Поліссі пояснили, хто буде основним воротарем команди

У Поліссі пояснили, хто буде основним воротарем команди

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 15:01
Що чекає на Бущана після переходу в Полісся
Георгій Бущан на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Житомирське "Полісся" в останній день трансферного вікна посилило склад орендою голкіпера Георгія Бущана, який належить саудівському клубу "Аль-Шабаб". Цей перехід одразу викликав зацікавленість уболівальників: у команді опинилося одразу три досвідчених стражі воріт.

Тепер конкуренцію у воротах "Полісся" складуть Бущан, Євген Волинець та Олег Кудрик, повідомляє пресслужба клубу.

Реклама
Читайте також:

Усі три голкіпери "Полісся" мають досвід виступів на високому рівні та здатні претендувати на статус основного. Керівництво клубу вважає, що наявність одразу кількох сильних воротарів підвищить надійність команди.

У тренерському штабі розуміють, що така ситуація створить додаткову напругу всередині складу. Однак у "Поліссі" впевнені, що саме здорова конкуренція стане запорукою стабільних результатів, а рішення щодо першого номера ухвалюватиметься з огляду на поточну форму гравців.

Сергей Кравченко
Сергій Кравченко працює з футболістами. Фото: Instagram

Хто займе місце у воротах "Полісся"

Сам факт запрошення Бущана говорить про те, що клуб планує боротися за високі позиції в чемпіонаті України. Орендна угода розрахована до кінця сезону, і за цей час тренерський штаб має намір визначити, хто зможе закріпитися в стартовому складі.

"На позиції першого номера в нас буде ротація, і все вирішить конкуренція. Ми маємо трьох дуже сильних воротарів, і кожен має довести право грати. Для команди це плюс, адже в підсумку виграє колектив. А гравці розуміють, що місце в складі потрібно заслужити на полі", — розповів асистент головного тренера команди Сергій Кравченко.

Нагадаємо, дружина зірки "Барселони" показала, як відсвяткувала день народження з подругою з України.

Англійський "Ліверпуль" знайшов нову зірку, яка замінить у команді Мохаммеда Салаха.

спорт футбол Георгій Бущан Полісся Євген Волинець
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації