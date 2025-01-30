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Бущан в Аль-Шабабі — Ярмоленко зробив важливе звернення

30 січня 2025 14:51
Олександр Ільющенков - Редактор
Ярмоленко звернувся до Бущана з важливою заявою
Ярмоленко, Бущан та інші гравці киян. Фото: пресслужба "Динамо"
Олександр Ільющенков - Редактор

Голкіпер київського "Динамо" Георгій Бущан перейшов до саудівського "Аль-Шабаба". Він продовжує отримувати вітання та побажання від колишніх одноклубників. 

Форвард "Динамо" Андрій Ярмоленко у своєму Instagram опублікував зворушливе звернення до Бущана, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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Звернення до Бущана
Звернення Андрія Ярмоленка до Георгія Бущана. Фото: скриншот instagram.com/yarmolenkoandrey

Що написав Ярмоленко

"Мій друже, успіхів тобі", — написав Ярмоленко на своїй сторінці в Instagram.

Георгій Бущан підписав контракт з саудівським "Аль-Шабабом" на 2,5 роки. За даними Transfermarkt, за українця заплатили 3 мільйони євро. 

Бущан виступав за київське "Динамо" протягом 14 років. 

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Київське "Динамо" влаштувало церемонію прощання з Георгієм Бущаном, який переїхав до Саудівської Аравії.

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