Ярмоленко звернувся до Бущана з важливою заявою

Ярмоленко, Бущан та інші гравці киян. Фото: пресслужба "Динамо"

Голкіпер київського "Динамо" Георгій Бущан перейшов до саудівського "Аль-Шабаба". Він продовжує отримувати вітання та побажання від колишніх одноклубників.

Форвард "Динамо" Андрій Ярмоленко у своєму Instagram опублікував зворушливе звернення до Бущана, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Звернення Андрія Ярмоленка до Георгія Бущана. Фото: скриншот instagram.com/yarmolenkoandrey

Що написав Ярмоленко

"Мій друже, успіхів тобі", — написав Ярмоленко на своїй сторінці в Instagram.

Георгій Бущан підписав контракт з саудівським "Аль-Шабабом" на 2,5 роки. За даними Transfermarkt, за українця заплатили 3 мільйони євро.

Бущан виступав за київське "Динамо" протягом 14 років.

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