Зінченко зможе приєднатися до чемпіона Італії за однієї умови

Олександр Зінченко на тренуванні. Фото: instagram.com/arsenal/

Лондонський "Арсенал" отримає ще один запит щодо трансферу захисника збірної України Олександра Зінченка. На досвідченого гравця претендує міланський "Інтер".

"Нерадзуррі" хочуть підписати Зінченка не раніше літа 2025 року, повідомляє InterLive.it.

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Тренерський штаб лондонського "Арсеналу" більше не розраховує на Олександра Зінченка. Український легіонер "канонірів" рідко виходить на поле, а його фотографії майже не з'являються в акаунтах англійської команди в соціальних мережах.

Олександр Зінченко у збірній України. Фото: скриншот YouTube

Де гратиме Зінченко

Головним претендентом на Олександра стала дортмундська "Боруссія", яка вже веде переговори щодо трансферу 28-річного гравця. Також у його послугах зацікавлений мадридський "Атлетіко", однак за декілька днів до закриття зимового трансферного вікна Зінченко залишається футболістом "Арсеналу".

Італійські журналісти написали про інтерес до українця з боку місцевого "Інтера". Однак "нерадзуррі" готові зробити "Арсеналу" пропозицію щодо захисника влітку 2025 року. Італійці розраховують, що за рік до кінця терміну контракту Зінченка з "канонірами" лондонський клуб знизить трансферну вартість гравця.

У сезоні 2024/2025 Зінченко провів у складі "Арсеналу" всього 13 поєдинків.

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