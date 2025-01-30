Зинченко сможет присоединиться к чемпиону Италии при одном условии

Александр Зинченко на тренировке. Фото: instagram.com/arsenal/

Лондонский "Арсенала" получит еще один запрос по поводу трансфера защитника сборной Украины Александра Зинченко. На опытного игрока претендует миланский "Интер".

"Нерадзурри" хотят подписать Зинченко не раньше лета 2025 года, сообщает InterLive.it.

Читайте также:

Тренерский штаб лондонского "Арсенала" больше не рассчитывает на Александра Зинченко. Украинский легионер "канониров" редко выходит на поле, а его фотографии почти не появляются в аккаунтах английской команды в социальных сетях.

Александр Зинченко в сборной Украины. Фото: скриншот YouTube

Где будет играть Зинченко

Главным претендентом на Александра стала дортмундская "Боруссия", которая уже ведет переговоры по трансферу 28-летнего игрока. Также в его услугах заинтересован мадридский "Атлетико", однако за несколько дней до закрытия зимнего трансферного окна Зинченко остается футболистом "Арсенала".

Итальянские журналисты написали об интересе к украинцу со стороны местного "Интера". Однако "нерадзурри" готовы сделать "Арсеналу" предложение по защитнику летом 2025 года. Итальянцы рассчитывают, что за год до конца срока контракта Зинченко с "канонирами" лондонский клуб снизит трансферную стоимость игрока.

В сезоне 2024/2025 Зинченко провел в составе "Арсенала" всего 13 поединков.

Напомним, Марис Верпаковский объяснил, как Александр Шовковский сумел его удивить.

В киевском "Динамо" попрощались с Георгием Бущаном — кто не сдержал слезы во время церемонии.

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин летом уйдет из "Бенфики" в один из лучших клубов мира.