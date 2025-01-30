Ярмоленко обратился к Бущану с важным заявлением

Бущан в Аль-Шабабе — Ярмоленко сделал важное обращение
Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан перешел в саудовский "Аль-Шабаб". Он продолжает получать поздравления и пожелания от бывших одноклубников.
Форвард "Динамо" Андрей Ярмоленко в своем Instagram опубликовал трогательное обращение к Бущану, сообщает портал Новини.LIVE.
Ярмоленко долгое время играл с Бущаном в киевской команде. Поэтому не оставил друга без напутственных слов.
Что написал Ярмоленко
"Мой друг, успехов тебе", — написал Ярмоленко на своей странице в Instagram.
Георгий Бущан подписал контракт с саудовским "Аль-Шабабом" на 2,5 года. По данным Transfermarkt, за украинца заплатили 3 миллиона евро.
Бущан выступал за киевское "Динамо" на протяжении 14 лет.
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