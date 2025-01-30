Ярмоленко обратился к Бущану с важным заявлением

Ярмоленко, Бущан и другие игроки киевлян. Фото: пресс-служба "Динамо"

Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан перешел в саудовский "Аль-Шабаб". Он продолжает получать поздравления и пожелания от бывших одноклубников.

Форвард "Динамо" Андрей Ярмоленко в своем Instagram опубликовал трогательное обращение к Бущану, сообщает портал Новини.LIVE.

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Обращение Андрея Ярмоленко к Георгию Бущану. Фото: скриншот instagram.com/yarmolenkoandrey

Что написал Ярмоленко

"Мой друг, успехов тебе", — написал Ярмоленко на своей странице в Instagram.

Георгий Бущан подписал контракт с саудовским "Аль-Шабабом" на 2,5 года. По данным Transfermarkt, за украинца заплатили 3 миллиона евро.

Бущан выступал за киевское "Динамо" на протяжении 14 лет.

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