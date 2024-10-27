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Буткевич зізнався, що Полісся — це бізнес-проєкт

27 жовтня 2024 17:48
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Геннадій Буткевич планує після війни заробляти на Поліссі
Геннадій Буткевич. Фото: скриншот
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Житомирське "Полісся" хоче стати третьою силою у чемпіонаті України. Для цього клуб інвестує багато коштів в інфраструктуру та гравців.

У коментарі YouTube-каналу "Трендець" власник клубу Геннадій Буткевич розповів про свої цілі у житомирському клубі.

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За словами Буткевича, він не займається благодійністю у "Поліссі". Власник клубу вкладає кошти, щоб у майбутньому отримувати прибуток.

За словами президента, клуб із Житомира та рішення вкладатися в його інфраструктуру варто оцінювати як бізнес-проєкт.

При цьому Буткевич розуміє, що під час війни цього не вдасться зробити, але після її закінчення вони будуть готові робити бізнес.

"Це буде бізнес-проєкт. Внутрішньо я розумію, що це можливо. Війна все одно ж закінчиться і буде економічне зростання в країні. Я впевнений у цьому. Відновлюватиметься країна, економіка підніматиметься. Будуть люди краще жити. Будуть люди краще жити, то ходитимуть на футбол і витрачатимуть гроші на квитки, телебачення та атрибутику", — сказав Буткевич.

Цього сезону УПЛ "Полісся" знаходиться на третьому місці, відстаючи від першої позиції на чотири очки.

Нагадаємо, експерт Йожеф Сабо висловився цікавою думкою щодо матчу "Динамо" та "Шахтаря" в УПЛ.

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АТБ бізнес Полісся футбол УПЛ Генадій Буткевич

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