Полісся реконструює міський стадіон у Житомирі, щоб приймати єврокубки

Стадіон "Центральний" у Житомирі. Фото: zhzh.com.ua

Житомирське "Полісся" планує провести глобальну реконструкцію стадіону "Центральний" у Житомирі. Нова арена зможе приймати єврокубки.

Про це йдеться у новому відео YouTube-каналу "Трендець".

Читайте також:

Геннадій Буткевич. Фото: скріншот

Реконструкція стадіону у Житомирі

За інформацією від президента "Полісся" Геннадія Буткевича, вони планують побудувати новий стадіон, але їм необхідно вирішити низку питань та розпочати будівництво.

До того моменту, коли почнуть будувати новий стадіон, клуб планує реконструювати стадіону "Центральний", щоб там грати матчі єврокубків.

Місткість стадіону "Центральний" збільшать із 6,5 тисяч осіб до 12 тисяч. Клуб зробить три трибуни з металоконструкцій.

На реконструйованому стадіоні планують грати 5-7 років, доки не з'явиться нова арена.

Також відомо, що на час реконструкції стадіон не закриватимуть. На ньому також відбуватимуться матчі чемпіонату та Кубка України.

Проект нового стаіону "Полісся" у Житомирі. Фото: "Полісся"

Нагадаємо, прогноз на матч "Динамо" та "Шахтаря" зробив Йожеф Сабо.

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх негативно висловилася про мера Дніпра Бориса Філатова.