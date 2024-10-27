Полесье реконструирует городской стадион в Житомире, чтобы принимать еврокубки

Полесье реконструирует стадион Житомира для матчей Лиги чемпионов
Житомирское "Полесье" планирует провести глобальную реконструкцию стадиона "Центральный" в Житомире. Новая арена сможет принимать еврокубки.
Об этом говорится в новом видео YouTube-канала "Трендець".
Реконструкция стадиона в Житомире
По информации от президента "Полесья" Геннадия Буткевича, они планируют построить новый стадион, но им необходимо решить ряд вопросов и начать строительство.
До того момента, когда начнут строить новый стадион клуб планирует реконструировать стадиона "Центральный", чтобы там играть матчи еврокубков.
Вместимость стадиона "Центральный" увеличат с 6,5 тысяч человек до 12 тысяч. Клуб сделает три трибуны из металлоконструкций.
На реконструированном стадионе планируют играть 5-7 лет, пока не появится новая арена.
Также известно, что на время реконструкции стадион не будут закрывать. На нем также будут проходить матчи чемпионата и Кубка Украины.
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