Геннадий Буткевич планирует после войны зарабатывать на Полесье

Геннадий Буткевич. Фото: скриншот

Житомирское "Полесье" хочет стать третьей силой в чемпионате Украины. Для этого клуб инвестирует много средств в инфраструктуру и игроков.

В комментарии YouTube-каналу "Трендець" владелец клуба Геннадий Буткевич рассказал о своих целях в житомирском клубе.

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По словам Буткевича, он не занимается благотворительностью в "Полесье". Владелец клуба вкладывает средства, чтобы в будущем получать прибыль.

По словам президента, клуб из Житомира и решение вкладываться в его инфраструктуру стоит оценивать как бизнес-проект.

При этом Буткевич понимает, что во время войны этого не получится сделать, но послее ее окончания они будут готовы делать бизнес.

"Это будет бизнес-проект. Внутренне я понимаю, что это возможно. Война все равно же закончится и будет экономический рост в стране. Я уверен в этом. Будет восстанавливаться страна, будет экономика подниматься. Будут люди лучше жить. Будут люди лучше жить, то будут ходить на футбол и тратить деньги на билеты, телевидение и атрибутику", — сказал Буткевич.

В текущем сезоне УПЛ "Полесье" находится на третьем месте, отставая от первой позиции на четыре очка.

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