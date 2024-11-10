Нічия у лондонському дербі: Челсі та Арсенал не визначили переможця

Челсі та Арсенал не виявили сильнішого — як зіграли українці
У Англії пройшов центральний матч 11-го тура АПЛ. У лондонському дербі "Челсі" приймав "Арсенал".
Дербі завершилось внічию з рахунком 1:1, повідомив портал Новини.LIVE.
"Арсенал" не втримав перемогу над "Челсі"
Після не найбільш активного першого тайму основні події на "Стемфорд Брідж" розгорнулися в другій половині гри.
"Каноніри" першими відкрили рахунок. На 60-й хвилині Мартінеллі забив з гострого кута після помилки захисників "Челсі".
Через десять хвилин після голу "Арсеналу" "Челсі" відігрались. Нету із середньої дистанції не промахнувся.
Український вінгер "синіх" Михайло Мудрик вийшов на поле на 68-й хвилині замість Ноні Мадуеке. Олександр Зінченко провів весь матч в запасі.
У обох команд по 19 очок й лише за різницею голів "Челсі" йде третім, а "Арсенал" четвертим.
"Челсі" — "Арсенал" — 1:1
Голи: Нету, 70 — Мартінеллі, 60
"Челсі": Роберт Санчес — Гюсто (Джеймс, 82), Фофана, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Лавія (Фернандес, 68) — Мадуеке (Мудрик, 68), Палмер, Нету — Джексон (Нкунку, 88)
"Арсенал": Рая — Вайт, Саліба, Магальяес, Тімбер — Едегор, Парті, Райс (Меріно, 71) — Сака (Жезус, 81), Гаверц, Мартінеллі (Троссар, 71)
Нагадаємо, команда Артема Мілевського побилася зі львівським "Рухом".
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