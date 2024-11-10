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Челсі та Арсенал не виявили сильнішого — як зіграли українці

10 листопада 2024 22:18
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Нічия у лондонському дербі: Челсі та Арсенал не визначили переможця
Мудрик у матчі проти "Арсеналу". Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У Англії пройшов центральний матч 11-го тура АПЛ. У лондонському дербі "Челсі" приймав "Арсенал".

Дербі завершилось внічию з рахунком 1:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Після не найбільш активного першого тайму основні події на "Стемфорд Брідж" розгорнулися в другій половині гри.

"Каноніри" першими відкрили рахунок. На 60-й хвилині Мартінеллі забив з гострого кута після помилки захисників "Челсі".

Через десять хвилин після голу "Арсеналу" "Челсі" відігрались. Нету із середньої дистанції не промахнувся.

Український вінгер "синіх" Михайло Мудрик вийшов на поле на 68-й хвилині замість Ноні Мадуеке. Олександр Зінченко провів весь матч в запасі.

У обох команд по 19 очок й лише за різницею голів "Челсі" йде третім, а "Арсенал" четвертим.

"Челсі" — "Арсенал" — 1:1

Голи: Нету, 70 —  Мартінеллі, 60

"Челсі": Роберт Санчес — Гюсто (Джеймс, 82), Фофана, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Лавія (Фернандес, 68) — Мадуеке (Мудрик, 68), Палмер, Нету — Джексон (Нкунку, 88)

"Арсенал": Рая — Вайт, Саліба, Магальяес, Тімбер — Едегор, Парті, Райс (Меріно, 71) — Сака (Жезус, 81), Гаверц, Мартінеллі (Троссар, 71)

Нагадаємо, команда Артема Мілевського побилася зі львівським "Рухом".

Також раніше стало відомо, де та коли відбудеться похорон колишнього українського боксера В'ячеслава Узелкова.

українські легіонери (футбол) Михайло Мудрик Челсі футбол Арсенал АПЛ

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