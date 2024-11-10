Нічия у лондонському дербі: Челсі та Арсенал не визначили переможця

Мудрик у матчі проти "Арсеналу". Фото: Reuters

У Англії пройшов центральний матч 11-го тура АПЛ. У лондонському дербі "Челсі" приймав "Арсенал".

Дербі завершилось внічию з рахунком 1:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Після не найбільш активного першого тайму основні події на "Стемфорд Брідж" розгорнулися в другій половині гри.

"Каноніри" першими відкрили рахунок. На 60-й хвилині Мартінеллі забив з гострого кута після помилки захисників "Челсі".

Через десять хвилин після голу "Арсеналу" "Челсі" відігрались. Нету із середньої дистанції не промахнувся.

Український вінгер "синіх" Михайло Мудрик вийшов на поле на 68-й хвилині замість Ноні Мадуеке. Олександр Зінченко провів весь матч в запасі.

У обох команд по 19 очок й лише за різницею голів "Челсі" йде третім, а "Арсенал" четвертим.

"Челсі" — "Арсенал" — 1:1

Голи: Нету, 70 — Мартінеллі, 60

"Челсі": Роберт Санчес — Гюсто (Джеймс, 82), Фофана, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Лавія (Фернандес, 68) — Мадуеке (Мудрик, 68), Палмер, Нету — Джексон (Нкунку, 88)

"Арсенал": Рая — Вайт, Саліба, Магальяес, Тімбер — Едегор, Парті, Райс (Меріно, 71) — Сака (Жезус, 81), Гаверц, Мартінеллі (Троссар, 71)

Нагадаємо, команда Артема Мілевського побилася зі львівським "Рухом".

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