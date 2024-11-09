Пітер Крауч оцінив прогрес Михайла Мудрика у Челсі

Вінгер "Челсі" Михайло Мудрик. Фото: Reuters

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик у Лізі Конференцій провів кілька результативних матчів. Тепер про українця говорять як про футболіста, що переродився.

В ефірі TNT Sports 1 про гру українця висловився колишній нападник збірної Англії, "Ліверпуля" та "Сток Сіті" Пітер Крауч, передає Chelsea Chronicle.

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Крауч заявив, що Мудрик став виглядати впевненішим у порівнянні з минулим сезоном, де він був невпевненим.

За словами Крауча, тоді Мудрик немов ховався, уникав отримати м'яч та часто втрачав його, що створювало враження даремно витрачених клубом грошей.

Михайло Мудрик у матчі з "Ноа". Фото: Reuters

Крауч зазначив, що зараз Мудрик виглядає різкішим, впливає на гру та забиває голи.

Також колишній футболіст заявив, що Мудрику потрібно демонструвати такі самі якості у важливіших матчах АПЛ.

У поточному сезоні Мудрик у 13 матчах за "Челсі" забив два м'ячі та зробив п'ять асистів.

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