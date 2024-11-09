Пітер Крауч оцінив прогрес Михайла Мудрика у Челсі

Колишній футболіст збірної Англії заявив, що Мудрик відроджується
Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик у Лізі Конференцій провів кілька результативних матчів. Тепер про українця говорять як про футболіста, що переродився.
В ефірі TNT Sports 1 про гру українця висловився колишній нападник збірної Англії, "Ліверпуля" та "Сток Сіті" Пітер Крауч, передає Chelsea Chronicle.
Мудрик почав грати краще
Крауч заявив, що Мудрик став виглядати впевненішим у порівнянні з минулим сезоном, де він був невпевненим.
За словами Крауча, тоді Мудрик немов ховався, уникав отримати м'яч та часто втрачав його, що створювало враження даремно витрачених клубом грошей.
Крауч зазначив, що зараз Мудрик виглядає різкішим, впливає на гру та забиває голи.
Також колишній футболіст заявив, що Мудрику потрібно демонструвати такі самі якості у важливіших матчах АПЛ.
У поточному сезоні Мудрик у 13 матчах за "Челсі" забив два м'ячі та зробив п'ять асистів.
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