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Мудрик офіційно забив найкрасивіший гол у єврокубках — відео

8 листопада 2024 22:14
Станіслав Костюк - Редактор
Гол Мудрика визнали найгарнішим у Лізі Конференцій
Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10
Станіслав Костюк - Редактор

Гол Михайла Мудрика офіційно визнали найгарнішим у Лізі Конференцій. Українець відзначився ударом у ворота "Ноа" у 3-му турі турніру.

Про це повідомляє УЄФА.

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Гол Мудрика

Відомо, що УЄФА номінував на звання найкрасивішого голу туру двох претендентів. Напередодні Петар Станіч з "Бачки-Тополи" реалізував удар з великої відстані у ворота "Лугано". Його гол теж змагався за звання найгарнішого, проте Мудрик отримав більше голосів. 

 

 

У матчі проти "Ноа" команда Енцо Марески забила шість мʼячів. Михайло Мудрик став автором одного з них. Він завдав удару у верхній кут воріт з-за меж штрафного майданчика та збільшив відрив команди на 39-й хвилині.  

З початку сезону Мудрик відзначився пʼятьма результативними діями — двома голами та трьома асистами. 

Нагадаємо, Кіліан Мбаппе поскаржився на дії головного тренера "Реалу" — француз незадоволений позицією, на якій йому доводиться грати останні матчі. 

Енцо Мареска відзначив гру Михайла Мудрика в останньому матчі — українець забив красивий гол у ворота суперників.

"Ювентус" має намір прибдати Андрія Луніна — українець може отримати вигідну пропозицію. 

Енцо Мареска Михайло Мудрик футбол Челсі УЄФА

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