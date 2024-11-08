Гол Мудрика визнали найгарнішим у Лізі Конференцій

Мудрик офіційно забив найкрасивіший гол у єврокубках — відео
Гол Михайла Мудрика офіційно визнали найгарнішим у Лізі Конференцій. Українець відзначився ударом у ворота "Ноа" у 3-му турі турніру.
Про це повідомляє УЄФА.
Гол Мудрика
Відомо, що УЄФА номінував на звання найкрасивішого голу туру двох претендентів. Напередодні Петар Станіч з "Бачки-Тополи" реалізував удар з великої відстані у ворота "Лугано". Його гол теж змагався за звання найгарнішого, проте Мудрик отримав більше голосів.
Sublime Misha. 👏🎯#CFC | #UECL pic.twitter.com/Yfg2fuJznk— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 8, 2024
У матчі проти "Ноа" команда Енцо Марески забила шість мʼячів. Михайло Мудрик став автором одного з них. Він завдав удару у верхній кут воріт з-за меж штрафного майданчика та збільшив відрив команди на 39-й хвилині.
З початку сезону Мудрик відзначився пʼятьма результативними діями — двома голами та трьома асистами.
Нагадаємо, Кіліан Мбаппе поскаржився на дії головного тренера "Реалу" — француз незадоволений позицією, на якій йому доводиться грати останні матчі.
Енцо Мареска відзначив гру Михайла Мудрика в останньому матчі — українець забив красивий гол у ворота суперників.
"Ювентус" має намір прибдати Андрія Луніна — українець може отримати вигідну пропозицію.
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