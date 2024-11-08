Гол Мудрика признали самым красивым в Лиге Конференций

Мудрик официально забил лучший гол в Лиге Конференций
Гол Михаила Мудрика официально признали самым красивым в Лиге Конференций. Украинец отметился ударом в ворота "Ноа" в 3-м туре турнира.
Об этом сообщает УЕФА.
Гол Мудрика
Известно, что УЕФА номинировал на звание самого красивого гола тура двух претендентов. Накануне Петар Станич из "Бачки-Тополы" реализовал удар с большого расстояния в ворота "Лугано". Его гол тоже соревновался за звание самого красивого, однако Мудрик получил больше голосов.
November 8, 2024
В матче против "Ноа" команда Энцо Марески забила шесть мячей. Михаил Мудрик стал автором одного из них.
С начала сезона Мудрик отметился пятью результативными действиями — двумя голами и тремя ассистами.
Напомним, Килиан Мбаппе пожаловался на действия главного тренера "Реала" - француз недоволен позицией, на которой ему приходится играть последние матчи.
Энцо Мареска отметил игру Михаила Мудрика в последнем матче – украинец забил красивый гол в ворота соперников.
"Ювентус" намерен прибывать Андрея Лунина - украинец может получить выгодное предложение.
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