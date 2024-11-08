Гол Мудрика признали самым красивым в Лиге Конференций

Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Гол Михаила Мудрика официально признали самым красивым в Лиге Конференций. Украинец отметился ударом в ворота "Ноа" в 3-м туре турнира.

Об этом сообщает УЕФА.

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Гол Мудрика

Известно, что УЕФА номинировал на звание самого красивого гола тура двух претендентов. Накануне Петар Станич из "Бачки-Тополы" реализовал удар с большого расстояния в ворота "Лугано". Его гол тоже соревновался за звание самого красивого, однако Мудрик получил больше голосов.

В матче против "Ноа" команда Энцо Марески забила шесть мячей. Михаил Мудрик стал автором одного из них.

С начала сезона Мудрик отметился пятью результативными действиями — двумя голами и тремя ассистами.

Напомним, Килиан Мбаппе пожаловался на действия главного тренера "Реала" - француз недоволен позицией, на которой ему приходится играть последние матчи.

Энцо Мареска отметил игру Михаила Мудрика в последнем матче – украинец забил красивый гол в ворота соперников.

"Ювентус" намерен прибывать Андрея Лунина - украинец может получить выгодное предложение.