Питер Крауч оценил прогресс Михаила Мудрика в Челси

Бывший футболист сборной Англии заявил, что Мудрик возрождается
Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик в Лиге Конференций провел несколько результативных матчей. Теперь об украинце говорят как об переродившемся футболисте.
В эфире TNT Sports 1 об игре украинца высказался бывший нападающий сборной Англии, "Ливерпуля" и "Сток Сити" Питер Крауч, передает Chelsea Chronicle.
Мудрик начал играть лучше
Крауч заявил, что Мудрик стал выглядеть увереннее по сравнению с прошлым сезоном, где он был неуверенным.
По словам Крауча, тогда Мудрик словно прятался, избегал получения мяча и часто терял его, что создавало впечатление напрасно потраченных клубом денег.
Крауч отметил, что сейчас Мудрик выглядит более резким, влияет на игру и забивает голы.
Также бывший футболист заявил, что Мудрику нужно демонстрировать такие же качества в более важных матчах АПЛ.
В текущем сезоне Мудрик в 13 матчах за "Челси" забил два мяча и сделал пять ассистов.
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