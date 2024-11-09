Питер Крауч оценил прогресс Михаила Мудрика в Челси

Вингер "Челси" Михаил Мудрик. Фото: Reuters

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик в Лиге Конференций провел несколько результативных матчей. Теперь об украинце говорят как об переродившемся футболисте.

В эфире TNT Sports 1 об игре украинца высказался бывший нападающий сборной Англии, "Ливерпуля" и "Сток Сити" Питер Крауч, передает Chelsea Chronicle.

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Мудрик начал играть лучше

Крауч заявил, что Мудрик стал выглядеть увереннее по сравнению с прошлым сезоном, где он был неуверенным.

По словам Крауча, тогда Мудрик словно прятался, избегал получения мяча и часто терял его, что создавало впечатление напрасно потраченных клубом денег.

Михаил Мудрик в матче с "Ноа". Фото: Reuters

Крауч отметил, что сейчас Мудрик выглядит более резким, влияет на игру и забивает голы.

Также бывший футболист заявил, что Мудрику нужно демонстрировать такие же качества в более важных матчах АПЛ.

В текущем сезоне Мудрик в 13 матчах за "Челси" забил два мяча и сделал пять ассистов.

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