Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Челси и Арсенал не определили победителя — как сыграли украинцы arrow

Челси и Арсенал не определили победителя — как сыграли украинцы

10 ноября 2024 22:18
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Ничья в лондонском дерби: Челси и Арсенал не определили победителя
Мудрик в матче против "Арсенала". Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В Англии прошел центральный матч 11-го тура АПЛ. В лондонском дерби "Челси" принимал "Арсенал".

Дерби завершилось вничью со счетом 1:1, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

"Арсенал" не удержал победу над "Челси"

После не наиболее активного первого тайма основные события на "Стэмфорд Бридж" развернулись во второй половине игры.

"Канониры" первыми открыли счет. На 60-й минуте Мартинелли забил с острого угла после ошибки защитников "Челси".

Через десять минут после гола "Арсенала" "Челси" отыгрались. Нету со средней дистанции не промахнулся.

Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик вышел на поле на 68-й минуте вместо Нони Мадуэке. Александр Зинченко провел весь матч в запасе "Арсенала".

У обеих команд по 19 очков и только по разнице голов "Челси" идет третьим, а "Арсенал" четвертым.

"Челси" — "Арсенал" — 1:1

Голы: Нету, 70 — Мартинелли, 60

"Челси": Роберт Санчес — Гюсто (Джеймс, 82), Фофана, Колвилл, Кукурелья — Кайседо, Лавия (Фернандес, 68) — Мадуэке (Мудрик, 68), Палмер, Нету — Джексон (Нкунку, 88)

"Арсенал": Рая — Уайт, Салиба, Магальяэс, Тимбер — Эдегор, Парти, Райс (Мерино, 71) — Сака (Жезус, 81), Гаверц, Мартинелли (Троссар, 71)

Напомним, команда Артема Милевского подралась со львовским "Рухом".

Также ранее стало известно, где и когда пройдут похороны бывшего украинского боксера Вячеслава Узелкова.

украинские легионеры (футбол) Михаил Мудрик Челси футбол Арсенал АПЛ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:26 Трамп позвонил Путину, чтобы обсудить войну в Украине — WP

22:18 Челси и Арсенал не определили победителя — как сыграли украинцы

21:56 Ждем первый снег — прогноз погоды на следующую неделю

21:30 На Одесчине военному разрешили вернуться на службу после СОЧ

21:25 В МОН объяснили, как будут насчитывать обещанную тысячу учителям

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

21:13 Мужчина в маске Дедпула напал на полицейских — что решил суд

20:33 Зеленский назвал основные пакеты помощи от партнеров

20:30 Динамо в матче с пенальти и удалением одолело Полесье

20:20 Мороз возвращается — синоптики спрогнозировали погоду на завтра

19:54 В Британии сделали новое заявление о Крыме и границах Украины

22:26 Трамп позвонил Путину, чтобы обсудить войну в Украине — WP

22:18 Челси и Арсенал не определили победителя — как сыграли украинцы

21:56 Ждем первый снег — прогноз погоды на следующую неделю

21:30 На Одесчине военному разрешили вернуться на службу после СОЧ

21:25 В МОН объяснили, как будут насчитывать обещанную тысячу учителям

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

21:13 Мужчина в маске Дедпула напал на полицейских — что решил суд

20:33 Зеленский назвал основные пакеты помощи от партнеров

20:30 Динамо в матче с пенальти и удалением одолело Полесье

20:20 Мороз возвращается — синоптики спрогнозировали погоду на завтра

19:54 В Британии сделали новое заявление о Крыме и границах Украины

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

12:35 Давление на Конгресс США срывает поддержку для Украины, — Мурский

9 ноября 2024
Text

21:45 Мэр Николаева ответил, для чего Путин накапливал ракеты

Text

19:07 Скандальный закон о дровах, — эфир Остаповець_LIVE

Text

14:48 Мощные морозы вот-вот скуют Украину — когда заметет снегом

8 ноября 2024
Text

18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

Text

18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

Text

17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

Text

16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

16:27 Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд