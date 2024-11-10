Ничья в лондонском дерби: Челси и Арсенал не определили победителя

Мудрик в матче против "Арсенала". Фото: Reuters

В Англии прошел центральный матч 11-го тура АПЛ. В лондонском дерби "Челси" принимал "Арсенал".

Дерби завершилось вничью со счетом 1:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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После не наиболее активного первого тайма основные события на "Стэмфорд Бридж" развернулись во второй половине игры.

"Канониры" первыми открыли счет. На 60-й минуте Мартинелли забил с острого угла после ошибки защитников "Челси".

Через десять минут после гола "Арсенала" "Челси" отыгрались. Нету со средней дистанции не промахнулся.

Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик вышел на поле на 68-й минуте вместо Нони Мадуэке. Александр Зинченко провел весь матч в запасе "Арсенала".

У обеих команд по 19 очков и только по разнице голов "Челси" идет третьим, а "Арсенал" четвертым.

"Челси" — "Арсенал" — 1:1

Голы: Нету, 70 — Мартинелли, 60

"Челси": Роберт Санчес — Гюсто (Джеймс, 82), Фофана, Колвилл, Кукурелья — Кайседо, Лавия (Фернандес, 68) — Мадуэке (Мудрик, 68), Палмер, Нету — Джексон (Нкунку, 88)

"Арсенал": Рая — Уайт, Салиба, Магальяэс, Тимбер — Эдегор, Парти, Райс (Мерино, 71) — Сака (Жезус, 81), Гаверц, Мартинелли (Троссар, 71)

Напомним, команда Артема Милевского подралась со львовским "Рухом".

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