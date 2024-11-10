Ничья в лондонском дерби: Челси и Арсенал не определили победителя

Челси и Арсенал не определили победителя — как сыграли украинцы
В Англии прошел центральный матч 11-го тура АПЛ. В лондонском дерби "Челси" принимал "Арсенал".
Дерби завершилось вничью со счетом 1:1, сообщил портал Новини.LIVE.
"Арсенал" не удержал победу над "Челси"
После не наиболее активного первого тайма основные события на "Стэмфорд Бридж" развернулись во второй половине игры.
"Канониры" первыми открыли счет. На 60-й минуте Мартинелли забил с острого угла после ошибки защитников "Челси".
Через десять минут после гола "Арсенала" "Челси" отыгрались. Нету со средней дистанции не промахнулся.
Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик вышел на поле на 68-й минуте вместо Нони Мадуэке. Александр Зинченко провел весь матч в запасе "Арсенала".
У обеих команд по 19 очков и только по разнице голов "Челси" идет третьим, а "Арсенал" четвертым.
"Челси" — "Арсенал" — 1:1
Голы: Нету, 70 — Мартинелли, 60
"Челси": Роберт Санчес — Гюсто (Джеймс, 82), Фофана, Колвилл, Кукурелья — Кайседо, Лавия (Фернандес, 68) — Мадуэке (Мудрик, 68), Палмер, Нету — Джексон (Нкунку, 88)
"Арсенал": Рая — Уайт, Салиба, Магальяэс, Тимбер — Эдегор, Парти, Райс (Мерино, 71) — Сака (Жезус, 81), Гаверц, Мартинелли (Троссар, 71)
Напомним, команда Артема Милевского подралась со львовским "Рухом".
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