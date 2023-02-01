Енцо Фернандес у Челсі став одним із найдорожчих трансферів в історії футболу

"Челсі" здійснив один із найдорожчих трансферів в історії футболу: кого підписали
Півзахисник збірної Аргентини Енцо Фернандес перейшов до лондонського "Челсі". Цей трансфер став одним із найдорожчих переходів в історії футболу.
Лондонський клуб заплатив за молодого футболіста 121 млн євро, повідомив у Twitter спортивний журналіст Фабриціо Романо.
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22-річний Енцо Фернандес став футболістом "Челсі". Переговори із "Бенфікою" проходили складно, португальці не хотіли відпускати одного з лідерів команди. Вони навіть були готові виплатити бонус аргентинцю у розмірі двох мільйонів євро за те, щоб він залишився в команді до кінця цього сезону.
Трансфер Енцо Фернандеса
Зрештою "Бенфіка" не встояла перед новою пропозицією "Челсі" у розмірі 121 млн євро. "Найкращий молодий футболіст" Кубка Світу-2022 підписав з лондонським клубом контракт до літа 2031-го року.
Трансфер Енцо Фернандеса увійшов до десятки найдорожчих футбольних переходів в історії. До того ж це рекорд для англійської Прем'єр-ліги. "Челсі" перевершив досягнення "Манчестер Сіті", який кілька років тому заплатив за Джека Гриліша 100 млн євро.
Найдорожчі трансфери в історії футболу
- Неймар із "Барселони" до "ПСЖ" за 222 млн євро
- Кіліан Мбаппе з "Монако" до "ПСЖ" за 180 млн євро
- Усман Дембеле з "Боруссії Дортмунд" до "Барселони" за 140 млн євро
- Філіппе Коутінью з "Ліверпуля" до "Барселони" за 135 млн євро
- Жоау Фелікс із "Бенфіки" до "Атлетико" за 127,2 млн євро
У сезоні 2022/2023 Енцо Фернандес зіграв за "Бенфіку" 29 матчів у всіх турнірах. Він забив чотири голи та зробив сім результативних передач.
Нагадаємо, трансфер Іллі Забарного до "Борнмута" став рекордним продажем в історії київського "Динамо". Навіть відхід Андрія Шевченка приніс столичному клубу меншу суму.
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