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"Челси" совершил один из самых дорогих трансферов в истории футбола: кого подписали

1 февраля 2023 09:01
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Энцо Фернандес в Челси стал одним из самых дорогих трансферов в истории футбола
Аргентинский футболист дорого обошелся своему новому клубу
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес перешел в лондонский "Челси". Этот трансфер стал одним из самых дорогих переходов в истории футбола.

Лондонский клуб заплатил за молодого футболиста 121 млн евро, сообщил в Twitter спортивный журналист Фабрицио Романо. 

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22-летний Энцо Фернандес стал футболистом "Челси". Переговоры с "Бенфикой" проходили сложно, португальцы не хотели отпускать одного из лидеров команды. Они даже были готовы выплатить аргентинцу бонус в размере двух миллионов евро за то, чтобы он остался в команде до конца текущего сезона. 

Трансфер Энцо Фернандеса

В конечном итоге "Бенфика" не устояла перед новым предложение "Челси" в размере 121 млн евро. "Лучший молодой футболист" Кубка Мира-2022 подписал с лондонским клубом контракт до лета 2031-го года. 

Энцо Фернандес

Трансфер Энцо Фернандеса вошел в десятку самых дорогих футбольных переходов в истории. К тому же это рекорд для английской Премьер-лиги. "Челси" превзошел достижение "Манчестер Сити", который несколько лет назад заплатил за Джека Грилиша 100 млн евро. 

Самые дорогие трансферы в истории футбола 

  1. Неймар из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 млн. евро
  2. Килиан Мбаппе из "Монако" в "ПСЖ" за 180 млн. евро
  3. Усман Дембеле из "Боруссии Дортмунд" в "Барселону" за 140 млн. евро
  4. Филиппе Коутинью из "Ливерпуля" в "Барселону" за 135 млн. евро
  5. Жоау Феликс из "Бенфики" в "Атлетико" за 127,2 млн. евро 

В сезоне 2022/2023 Энцо Фернандес сыграл за "Бенфику" 29 матчей во всех турнирах. Он забил четыре гола и сделал семь результативных передач.  

Напомним, трансфер Ильи Забарного в "Борнмут" стал рекордной продажей в истории киевского "Динамо". Даже уход Андрея Шевченко принес столичному клубу меньшую сумму. 

А супруга некогда самого дорогого футболиста мира Лионеля Месси приготовила ему пикантный сюрприз. Антонелла Рокуццо показала, чем радует дома аргентинского футболиста. 

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