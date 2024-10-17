Дмитра Скапінцева відрахували з НБА — де продовжить грати українець

Дмитро Скапінцев. Фото: instagram.com/d.skapintsev/

Кількість українських баскетболістів у клубах НБА знову зменшилась до двох. У Дмитра Скапінцева досі не вийшло зарекомендувати себе.

За повідомленням інсайдерів Кіта Сміт та Ноа Дальщелла, українця відрахували з основного складу "Бостона", який є чинним чемпіоном НБА.

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Минулого сезону за Бостон виступав український атакувальний захисник Святослав Михайлюк. Попри роль гравця ротації та малу кількість часу на паркеті його не відраховували.

Скапінцев більше не гравець НБА

У міжсезоння Скапінцев покинув структуру "Нью-Йорк Нікс" та підписав негарантований контракт з "Бостоном". Згідно з цим договором, клуб в будь-який момент міг відрахувати українця.

"Селтікс" дали центровому збірної України лише три гри в передсезонних матчах. Проявити себе за відведений час гравець не зміг, набираючи в середньому 2,7 очка, та один підбір за гру.

Після відрахування Скапінцев гратиме в G-Лізі за фарм-клуб "Бостона" "Мен Селтікс".

Дмитро Скапінцев у складі "Нью-Йорка". Фото: instagram.com/d.skapintsev/

Минулого сезону Скапінцев потрапив у схожу ситуацію в "Нью-Йорк Нікс", де з ним підписали негарантований контракт та відрахували після кількох матчів.

Нагадаємо, гравці НБА потрапили до рейтингу десяти найбагатших спортсменів України.

Раніше Федерація баскетболу довічно усунула двох українських спортсменів.