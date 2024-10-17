Дмитра Скапінцева відрахували з НБА — де продовжить грати українець

Чемпіон НБА відрахував гравця збірної України
Кількість українських баскетболістів у клубах НБА знову зменшилась до двох. У Дмитра Скапінцева досі не вийшло зарекомендувати себе.
За повідомленням інсайдерів Кіта Сміт та Ноа Дальщелла, українця відрахували з основного складу "Бостона", який є чинним чемпіоном НБА.
Минулого сезону за Бостон виступав український атакувальний захисник Святослав Михайлюк. Попри роль гравця ротації та малу кількість часу на паркеті його не відраховували.
Скапінцев більше не гравець НБА
У міжсезоння Скапінцев покинув структуру "Нью-Йорк Нікс" та підписав негарантований контракт з "Бостоном". Згідно з цим договором, клуб в будь-який момент міг відрахувати українця.
"Селтікс" дали центровому збірної України лише три гри в передсезонних матчах. Проявити себе за відведений час гравець не зміг, набираючи в середньому 2,7 очка, та один підбір за гру.
Після відрахування Скапінцев гратиме в G-Лізі за фарм-клуб "Бостона" "Мен Селтікс".
Минулого сезону Скапінцев потрапив у схожу ситуацію в "Нью-Йорк Нікс", де з ним підписали негарантований контракт та відрахували після кількох матчів.
Нагадаємо, гравці НБА потрапили до рейтингу десяти найбагатших спортсменів України.
Раніше Федерація баскетболу довічно усунула двох українських спортсменів.
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