Баскетболістів Артема Сліпенчука та Артема Покоєнка було довічно дискваліфіковано рішення ФБУ

Тренер національної збірної України з баскетболу Артем Сліпенчук. Фото: ФБУ

Тренер національної збірної України з баскетболу Артем Сліпенчук та гравець молодіжної збірної Артем Покоєнко були довічно дискваліфіковані рішенням Федерації баскетболу України. Причиною стало те, що вони не повернулися до України після навчально-тренувальних зборів у встановлені терміни.

Про це повідомила Федерація баскетболу України (ФБУ) у четвер, 29 серпня.

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Сліпенчук, який минулого сезону тренував "Черкаські Мавпи", та Покоєнко, баскетболіст "Запоріжжя", не повернулися до України після навчально-тренувальних зборів цього літа у визначені ФБУ терміни.

Дискваліфіковані баскетболісти. Фото: ФБУ

Виконком ФБУ розглянув ситуацію і вирішив довічно відсторонити їх від будь-якої діяльності, пов'язаної з баскетболом в Україні.

"Вони поїхали на навчально-тренувальні збори цього літа, але не повернулись у визначений термін, за що були довічно дискваліфіковані рішенням Виконкому ФБУ", — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що рішення дискваліфікації було прийнято одноголосно.