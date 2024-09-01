Баскетболістів Артема Сліпенчука та Артема Покоєнка було довічно дискваліфіковано рішення ФБУ

ФБУ довічно дискваліфікувала двох українських баскетболістів
Тренер національної збірної України з баскетболу Артем Сліпенчук та гравець молодіжної збірної Артем Покоєнко були довічно дискваліфіковані рішенням Федерації баскетболу України. Причиною стало те, що вони не повернулися до України після навчально-тренувальних зборів у встановлені терміни.
Про це повідомила Федерація баскетболу України (ФБУ) у четвер, 29 серпня.
ФБУ довічно дискваліфікувала Сліпенчука та Покоєнка
Сліпенчук, який минулого сезону тренував "Черкаські Мавпи", та Покоєнко, баскетболіст "Запоріжжя", не повернулися до України після навчально-тренувальних зборів цього літа у визначені ФБУ терміни.
Виконком ФБУ розглянув ситуацію і вирішив довічно відсторонити їх від будь-якої діяльності, пов'язаної з баскетболом в Україні.
"Вони поїхали на навчально-тренувальні збори цього літа, але не повернулись у визначений термін, за що були довічно дискваліфіковані рішенням Виконкому ФБУ", — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що рішення дискваліфікації було прийнято одноголосно.
Читайте Новини.LIVE!